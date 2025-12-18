General Alvear lanzó la campaña "Elegí cuidarte, festejemos con responsabilidad"

Nueva campaña de concientización en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







En General Alvear, se presentó la campaña “Elegí cuidarte, festejemos con responsabilidad”, cuyo objetivo es promover hábitos saludables y prevenir el consumo problemático de alcohol y otras sustancias en las celebraciones de las fiestas de fin de año. La iniciativa reúne a distintas áreas municipales, fuerzas de seguridad y organizaciones que trabajan de forma coordinada en acciones informativas y preventivas.

Natasha Oneschuk, coordinadora de Derechos Humanos y Equidad de la Dirección de Familia, señaló que la campaña se realiza cada año y que ha contribuido a reducir incidentes viales durante las fiestas. “Desde que comenzó ha tenido sus frutos. Por lo general venimos de un par de años sin víctimas de accidentes bajo alcoholemia, así que la idea es reforzar esto”, afirmó. También destacó la incorporación de nuevos actores como enfermeros comunitarios para ampliar la presencia territorial, especialmente en los distritos. “La noche hoy está más enfocada en los distritos y los siniestros suelen ocurrir en ese camino. La idea es evitarlo”, remarcó.

Se reforzarán acciones en varios distritos de General Alvear Oneschuk mencionó que el trabajo involucra a policía comunitaria, policía vial, narcocriminalidad y áreas municipales como Juventud, con acciones en el boulevard, en el centro y controles de alcoholemia.

Luis Alcaino, responsable del Consejo de Seguridad, sostuvo que la campaña se basa en la participación social. “La seguridad tiene que ver con una construcción colectiva. Entre todos debemos sumar para que la seguridad vial esté presente y cada conductor entienda que puede ser parte de un accidente”, expresó.

Las actividades incluirán distribución de folletería, intervenciones en espacios públicos y tareas informativas sobre pirotecnia y convivencia urbana. Alcaino señaló además que se reforzarán acciones en Carmensa, Alvear Oeste y Bowen, y que los operativos se extenderán más allá del período festivo.