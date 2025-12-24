24 de diciembre de 2025
Navidad en Mendoza: cuáles son las 22 fiestas habilitadas

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará controles en toda la provincia de Mendoza durante la noche de Navidad. Los detalles.

Habrán controles policiales en toda la provincia

Por Sitio Andino Policiales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza llevará adelante un amplio operativo de control durante la celebración de Navidad con el objetivo de prevenir la realización de fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salubridad en eventos habilitados y locales de esparcimiento.

Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada, quienes realizarán recorridas y fiscalizaciones en distintos puntos de la provincia.

Para la noche del 25 de diciembre, se encuentran habilitadas 22 fiestas en toda la provincia. Además, más de 150 locales de esparcimiento categorizados estarán en funcionamiento y también serán objeto de controles para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Fiestas habilitadas en Mendoza para la noche de Navidad

Gran Mendoza

  • Open Air – Bodegas Tierras Altas (Luján)

  • Eden – Salón de Carolis (Luján)

  • Navidad Mirage – Salón Alma Hydra (Luján)

  • Santa Marta – Cima Bar (Luján)

  • 404 Christmas Session – Quinta Doña Elvira (Guaymallén)

  • Absolut X Label – Quinta Las Rosas (Guaymallén)

  • Navidad en la Isla – Isla Verde (Guaymallén)

  • Evento bailable – El Barcito (Lavalle)

  • Navidad Pedemonte – Pedemonte (Las Heras)

  • Evento bailable – El Cerro (Las Heras)

Para la noche del 25 de diciembre, se encuentran habilitadas 22 fiestas en toda la provincia

Zona Este

  • Navidad Popular – Club Juventud Unida (La Paz)

  • Apertura Navidad – La Mariana (San Martín)

  • Apertura Navidad – Paax (Junín)

Valle de Uco

  • Sofía Claus Fest – Sofía Disco (Tunuyán)

  • Delirium – Valley House (Tunuyán)

  • Colombia – Espacio Republic (Tunuyán)

  • Fiesta Haras – MKM (San Carlos)

  • Navidad – La Fortaleza (Tupungato)

Zona Sur

  • Fiesta Nómade – Centenarios Eventos (General Alvear)

  • Navidad – Pivovar (General Alvear)

  • Luven Navidad Bajo las Estrellas – Finca Las Perdices (San Rafael)

  • Elévate Sounds – Club Los Campesinos (San Rafael)

Desde el Ministerio recordaron los horarios especiales establecidos para los festejos navideños:

  • Ingreso y venta de entradas: hasta las 3.30

  • Expendio de bebidas alcohólicas: hasta las 5.30

  • Cierre y finalización de los eventos: a las 7.30

Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos

Dónde denunciar fiestas clandestinas

Ante la detección de irregularidades o fiestas no autorizadas, las autoridades solicitaron a la ciudadanía realizar la denuncia correspondiente a través del 0800 222 0900, una línea gratuita que funciona las 24 horas.

