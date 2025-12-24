Seguí el recorrido de Papá Noel en vivo y en directo

El recorrido de papá Noel en el trineo.

Por eso, al igual que lo viene haciendo desde hace algunos años, Google habilitó Santa Tracker, una plataforma interactiva y gratuita que permite seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real.

El trineo de Papá Noel iniciará su recorrido de 25 horas este miércoles 24 de diciembre desde el extremo oriental de Rusia a las 22 (hora local), lo que equivale a las 7 en Mendoza, las 5 en Nueva York y las 11 en París.

¿En dónde está Papá Noel en este momento? Seguí aquí el recorrido de Papá Noel