24 de diciembre de 2025
Sitio Andino
La magia de la Nochebuena

Seguí el recorrido de Papá Noel en vivo y en directo

Santa Tracker muestra el viaje de 25 horas del trineo de Papá Noel desde Rusia hasta el resto del mundo.

El recorrido de papá Noel en el trineo.

Sociedad

Para algunos, especialmente los más chicos, la espera por la Navidad, puede ser eterna. Cada segundo se cuenta hasta que llega ese ansiado momento del brindis y, claro, de los regalos de Papá Noel.

Por eso, al igual que lo viene haciendo desde hace algunos años, Google habilitó Santa Tracker, una plataforma interactiva y gratuita que permite seguir el recorrido de Papá Noel en tiempo real.

El trineo de Papá Noel iniciará su recorrido de 25 horas este miércoles 24 de diciembre desde el extremo oriental de Rusia a las 22 (hora local), lo que equivale a las 7 en Mendoza, las 5 en Nueva York y las 11 en París.

