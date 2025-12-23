23 de diciembre de 2025
A orillas del Atuel

Cañada Seca estrena su nueva costanera en San Rafael, un espacio pensado para el disfrute de todos

Al igual que en Los Tableros y Monte Comán, el nuevo espacio permitirá generar movimiento turístico y microemprendimientos en el distrito de San Rafael.

image

La apertura para el ingreso al público será a partir de las 17.00 horas. La previa arrancará una hora más tarde, mientras que a las 19.45 comenzarán los shows musicales. La apertura estará a cargo del Grupo Kenay con todo su ritmo, para luego – aproximadamente a las 20.30- dar paso a la inauguración oficial.

Una vez desatadas las cintas y realizado el acto protocolar, vuelve la música. Sobre el escenario estarán Los Playeros, la icónica banda puntana de cuarteto y música tropical le pondrá ritmo a la noche. El cierre estará a cargo de los Dj´s “Pareci2” quienes llegarán de Mendoza con toda su impronta de “cachengue” con una performance divertida y original.

image

El predio en San Rafael

Más allá de la inauguración hay que destacar las comodidades de un espacio de grandes dimensiones que será de acceso libre y gratuito para todos los que quieran disfrutarlo. El predio cuenta con 50 quinchos y 100 churrasqueras. El frente costero tiene 400 metros y el espacio albergará una capacidad de 5000 personas y 1300 vehículos.

Las instalaciones contarán con sanitarios, agua, electricidad y sistema de iluminación. También hay un “piletón artificial” de 50 centímetros de profundidad que tomará el agua de un desvío del río.

Cerca de la Ciudad de San Rafael

La costanera está justo en la zona limítrofe de Cañada Seca y Las Malvinas. Se encuentra unos metros del casco urbano de Salto de las Rosas y apenas a 15 minutos de la Ciudad de San Rafael.

Así como ocurrió en las experiencias de Los Tableros y Monte Comán, las costaneras permiten generar un importante flujo de turismo en los distritos. Asimismo, alrededor de estos espacios se generan diferentes microemprendimientos que ayudan a la economía de los vecinos.

