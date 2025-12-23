23 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Cierre legislativo

Fin de año en el Concejo Deliberante de San Rafael: balance de gestión y prioridades sociales

Barcudi y Reche coincidieron en la importancia del trabajo territorial, el debate democrático y los proyectos que mejoran la vida diaria de los vecinos.

Concejo Deliberante de San Rafael.

Foto: Prensa HCD San Rafael

Barcudi comentó además: "Trabajamos mucho con entidades como clubes, asociaciones civiles, recorriendo cada uno de los distritos, viendo cada una de las necesidades. El tema de la discapacidad fue mucho y doloroso respecto a la falta de atención, principalmente. Actualmente, estamos trabajando fuertemente con los pacientes que necesitan mediación oncológica, vienen al Concejo, a buscar una ayuda".

Samuel Barcudi y el balance del accionar del Concejo Deliberante de San Rafael durante 2025

Embed - SAN RAFAEL: EL CONCEJO CIERRA UN AÑO POSITIVO

El presidente del bloque opositor en el Concejo Deliberante, Adrián Reche, expuso sobre la labor en el 2025

En el marco del cierre del año 2025, el concejal del bloque UCR Cambia Mendoza, Adrián Reche, presidente del bloque opositor en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, hizo un balance del trabajo destacando la importante del debate de calidad y la diferencia de ideas en el recinto.

En lo personal hizo referencia a los proyectos generados con un impacto en la vida cotidiana de los vecinos y también en cuestiones estructurales tales como poda, luminarias, estacionamientos de motorhomes, etc.

Embed - SAN RAFAEL: RESPETO EN EL DEBATE Y PROYECTOS PROPOSITIVOS

