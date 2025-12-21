Luján de Cuyo aprobó un nuevo Código de Convivencia que entrará en vigencia en 2026

El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó un nuevo Código de Convivencia , una normativa integral que entrará en vigencia el 1 de abril de 2026 y que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer el cuidado del ambiente y promover una convivencia urbana más ordenada y respetuosa.

La ordenanza, compuesta por 127 artículos, fue fundamentada en el recinto por el presidente de la Comisión de Peticiones, Guillermo Trentacoste, quien destacó que el nuevo Código “recopila y unifica las normas municipales existentes, considerando en un solo cuerpo normativo las diversas ordenanzas y regulaciones vigentes, facilitando su comprensión por parte de la comunidad”.

En un contexto donde la convivencia urbana, el crecimiento poblacional y el cuidado del entorno requieren reglas claras y actuales, Luján de Cuyo da un paso firme hacia un Estado más moderno, simple y cercano al vecino, con normas claras, accesibles y pensadas para la vida cotidiana.

El nuevo Código de Convivencia aborda de manera integral distintos ejes clave para el desarrollo ordenado del departamento:

Cuidado del ambiente: establece la prohibición de quemas, la protección de la flora y fauna, y promueve una gestión responsable de los residuos, reforzando el compromiso ambiental de Luján de Cuyo.

establece la prohibición de quemas, la protección de la flora y fauna, y promueve una gestión responsable de los residuos, reforzando el compromiso ambiental de Luján de Cuyo. Convivencia urbana: fija pautas claras para el respeto de los horarios de descanso (de 22 a 07 h), el control de ruidos molestos y normas de tránsito que incluyen a peatones, ciclistas y micromovilidades, adaptándose a las nuevas dinámicas de movilidad urbana.

fija pautas claras para el respeto de los horarios de descanso (de 22 a 07 h), el control de ruidos molestos y normas de tránsito que incluyen a peatones, ciclistas y micromovilidades, adaptándose a las nuevas dinámicas de movilidad urbana. Participación ciudadana: garantiza el acceso a la información ambiental y promueve instancias de mediación como herramienta para la resolución pacífica de conflictos entre vecinos.

garantiza el acceso a la información ambiental y promueve instancias de mediación como herramienta para la resolución pacífica de conflictos entre vecinos. Sanciones claras y proporcionales: contempla un sistema de sanciones que incluye multas, trabajo comunitario y clausuras, aplicadas según la gravedad de la falta, priorizando siempre la prevención y la convivencia.

image

Una herramienta para una ciudad como Luján de Cuyo que crece

Con este nuevo Código, Luján de Cuyo consólida una normativa actualizada, ordenada y pensada para acompañar el crecimiento del departamento, brindando previsibilidad tanto a vecinos como a instituciones y comercios.

Más que un listado de prohibiciones, el Código de Convivencia se presenta como una herramienta educativa y preventiva, que pone el foco en el respeto mutuo, el cuidado del espacio común y la responsabilidad ciudadana.

Ordenar para convivir mejor. Cuidar para vivir mejor. Luján de Cuyo sigue avanzando con reglas claras y una mirada puesta en el futuro.