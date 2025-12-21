21 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Calidad de vida

Luján de Cuyo aprobó un nuevo Código de Convivencia que entrará en vigencia en 2026

El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó el nuevo Código de Convivencia, que comenzará a regir el 1 de abril de 2026

image

La ordenanza, compuesta por 127 artículos, fue fundamentada en el recinto por el presidente de la Comisión de Peticiones, Guillermo Trentacoste, quien destacó que el nuevo Código “recopila y unifica las normas municipales existentes, considerando en un solo cuerpo normativo las diversas ordenanzas y regulaciones vigentes, facilitando su comprensión por parte de la comunidad”.

En un contexto donde la convivencia urbana, el crecimiento poblacional y el cuidado del entorno requieren reglas claras y actuales, Luján de Cuyo da un paso firme hacia un Estado más moderno, simple y cercano al vecino, con normas claras, accesibles y pensadas para la vida cotidiana.

image

Un marco claro para convivir mejor en Luján de Cuyo

El nuevo Código de Convivencia aborda de manera integral distintos ejes clave para el desarrollo ordenado del departamento:

  • Cuidado del ambiente: establece la prohibición de quemas, la protección de la flora y fauna, y promueve una gestión responsable de los residuos, reforzando el compromiso ambiental de Luján de Cuyo.
  • Convivencia urbana: fija pautas claras para el respeto de los horarios de descanso (de 22 a 07 h), el control de ruidos molestos y normas de tránsito que incluyen a peatones, ciclistas y micromovilidades, adaptándose a las nuevas dinámicas de movilidad urbana.
  • Participación ciudadana: garantiza el acceso a la información ambiental y promueve instancias de mediación como herramienta para la resolución pacífica de conflictos entre vecinos.
  • Sanciones claras y proporcionales: contempla un sistema de sanciones que incluye multas, trabajo comunitario y clausuras, aplicadas según la gravedad de la falta, priorizando siempre la prevención y la convivencia.
image

Una herramienta para una ciudad como Luján de Cuyo que crece

Con este nuevo Código, Luján de Cuyo consólida una normativa actualizada, ordenada y pensada para acompañar el crecimiento del departamento, brindando previsibilidad tanto a vecinos como a instituciones y comercios.

Más que un listado de prohibiciones, el Código de Convivencia se presenta como una herramienta educativa y preventiva, que pone el foco en el respeto mutuo, el cuidado del espacio común y la responsabilidad ciudadana.

Ordenar para convivir mejor. Cuidar para vivir mejor. Luján de Cuyo sigue avanzando con reglas claras y una mirada puesta en el futuro.

