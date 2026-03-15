Robos en Luján de Cuyo: la Policía detuvo a dos hombres en distintos procedimientos

La Policía detuvo a dos hombres en dos procedimientos en Luján de Cuyo - Ilustrativa

Dos hechos de inseguridad se registraron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos del departamento de Luján de Cuyo . Por un lado, el robo a una vivienda terminó con un hombre aprehendido. Luego, una joven sufrió el robo de su celular a la salida de un boliche en Ugarteche.

Un hombre fue aprehendido tras un robo ocurrido en una vivienda de Luján de Cuyo , luego de un operativo policial que se activó tras la alarma domiciliaria de una casa ubicada en calle Norton al 900.

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El hecho se registró cerca de las 22.30 , cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó personal policial para verificar la activación del sistema de seguridad.

Al llegar al lugar, vecinos alertaron a los efectivos que dos sujetos habían sido vistos escapando por los techos con una mochila . Al ingresar a la vivienda, la víctima, un hombre de 68 años , constató daños en una puerta y el faltante de distintos elementos del interior .

Un hombre fue aprehendido tras un robo ocurrido en una vivienda de Luján de Cuyo

A partir de la descripción aportada, la Policía inició un patrullaje por la zona, logrando ubicar a los sospechosos. Durante el procedimiento uno de ellos fue reducido y aprehendido.

En la requisa, los efectivos recuperaron elementos sustraídos y secuestraron un revólver que se encontraba dentro de una mochila.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Luján, se ordenó la aprehensión del sospechoso, la intervención de Policía Científica y la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.

Robo a la salida de un boliche en Ugarteche

Horas más tarde, otro procedimiento policial terminó con un hombre detenido tras robarle el celular a una joven a la salida de un boliche en Ugarteche.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil, morguera El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 en la zona de Ruta 16, en el ingreso al barrio Libertad (Ilustrativa) Foto: Cristian Lozano

El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 en la zona de Ruta 16, en el ingreso al barrio Libertad, cuando la víctima, una mujer de 26 años, fue sorprendida por un sujeto que le arrebató el teléfono y escapó corriendo.

Tras el robo, la joven junto a otras personas comenzaron a seguir al sospechoso, aunque lo perdieron de vista en las inmediaciones del barrio Los Paraísos.

Minutos después, personal policial llegó al lugar y, con autorización del propietario de una vivienda del barrio Libertad, ingresó al patio donde se encontraba el sospechoso, quien fue reducido y aprehendido.

Durante un rastrillaje por techos y patios cercanos, los efectivos hallaron el celular oculto dentro de una remera.

La Oficina Fiscal de Luján dispuso la aprehensión del acusado, la restitución del teléfono a la víctima y la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.