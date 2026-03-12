Accidente laboral en Luján de Cuyo: rescataron a un obrero que cayó a un pozo de 8 metros

El hombre realizaba tareas en una obra en construcción

Un obrero fue víctima de un accidente laboral y resultó gravemente herido este jueves al caer al interior de un pozo séptico de aproximadamente ocho metros de profundidad mientras realizaba tareas en una obra en construcción en Carrodilla, Luján de Cuyo .

El accidente ocurrió cerca de las 12 en el interior del barrio Lar de Boedo. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la caída accidental de un obrero dentro de un pozo séptico en plena construcción.

Inmediatamente se desplazó personal policial y bomberos del Cuartel Central , quienes al arribar al lugar iniciaron las maniobras para extraer al trabajador.

Tras varios minutos de trabajo y utilizando equipamiento de rescate , los efectivos lograron sacar del interior del pozo al hombre, identificado como Jorge B., de 58 años .

Al momento de ser rescatado, el obrero presentaba a simple vista una grave lesión en el pie derecho. Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo diagnosticó "fractura expuesta en tobillo derecho".

Debido a la gravedad de la lesión, el trabajador fue trasladado al hospital Santa Isabel de Hungría mediante la cobertura de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

accidente, obra, luján de cuyo Los efectivos lograron sacar del interior del pozo al hombre Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Las actuaciones quedaron a cargo del Oficial Fiscal de la jurisdicción, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente dentro de la obra.