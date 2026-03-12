12 de marzo de 2026
Sitio Andino
Accidente

Accidente laboral en Luján de Cuyo: rescataron a un obrero que cayó a un pozo de 8 metros

El trabajador, de 58 años, cayó al interior de un pozo séptico de ocho metros en una obra en construcción. Sufrió una grave lesión y fue traslado al hospital.

El hombre realizaba tareas en una obra en construcción

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un obrero fue víctima de un accidente laboral y resultó gravemente herido este jueves al caer al interior de un pozo séptico de aproximadamente ocho metros de profundidad mientras realizaba tareas en una obra en construcción en Carrodilla, Luján de Cuyo.

Cómo ocurrió el accidente en Luján de Cuyo

El accidente ocurrió cerca de las 12 en el interior del barrio Lar de Boedo. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la caída accidental de un obrero dentro de un pozo séptico en plena construcción.

Inmediatamente se desplazó personal policial y bomberos del Cuartel Central, quienes al arribar al lugar iniciaron las maniobras para extraer al trabajador.

accidente, pozo, lujàn de cuyo
Un obrero fue víctima de un accidente laboral y resultó gravemente herido

Tras varios minutos de trabajo y utilizando equipamiento de rescate, los efectivos lograron sacar del interior del pozo al hombre, identificado como Jorge B., de 58 años.

Al momento de ser rescatado, el obrero presentaba a simple vista una grave lesión en el pie derecho. Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo profesional a cargo diagnosticó "fractura expuesta en tobillo derecho".

Debido a la gravedad de la lesión, el trabajador fue trasladado al hospital Santa Isabel de Hungría mediante la cobertura de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

accidente, obra, luján de cuyo
Los efectivos lograron sacar del interior del pozo al hombre

Las actuaciones quedaron a cargo del Oficial Fiscal de la jurisdicción, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el accidente dentro de la obra.

