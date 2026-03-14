14 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Detención

Robó una PlayStation y un televisor de una casa y terminó detenido en Luján de Cuyo

El detenido escapó con el botín tras trepar la reja de una vivienda en Chacras de Coria, pero fue interceptado por la Policía y no pudo justificar el origen de los artículos.

Robó una PlayStation y un televisor de una casa y terminó detenido en Luján de Cuyo

Robó una PlayStation y un televisor de una casa y terminó detenido en Luján de Cuyo

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre fue detenido tras ser acusado de robar electrodomésticos de una vivienda en Luján de Cuyo. Según la investigación, logró huir con un televisor y una consola de videojuegos después de trepar una reja. Sin embargo, su fuga terminó cuando se cruzó con la Policía y no pudo justificar que los objetos fueran de su propiedad.

Robo en una casa y terminó detenido en Luján

Durante la tarde, el sospechoso, de 21 años, caminaba por la zona de Pueyrredón y Ruta 82 cuando fue interceptado por una patrulla policial. Los efectivos lo interrogaron por un televisor y una PlayStation 5 que llevaba consigo. Ante varias inconsistencias en su relato, los agentes procedieron a detenerlo y secuestrar los elementos.

Lee además
Un cuidacoches fue herido de un disparo por un vecino en Guaymallén

Una pelea terminó a los tiros en Guaymallén y dejó un herido
Recapturan al segundo detenido que se fugó de la Comisaría 12 de San Martín

Prófugo desde diciembre: así cayó el segundo preso de la Comisaría 12 de San Martín

Poco después, tras una denuncia por robo en una vivienda de calle Cruz del Sur 4470, en Chacras de Coria, los efectivos fueron recibidos por la víctima, quien informó que en el interior de su casa faltaban precisamente los mismos electrodomésticos que tenía el sospechoso.

Luego de reconstruir el hecho, los investigadores determinaron que el detenido ingresó al domicilio tras trepar una reja de dos metros hacia el sector del garaje y luego accedió al comedor, donde sustrajo ambos elementos. A la denuncia de la víctima se sumaron grabaciones de cámaras de seguridad que vincularon al joven como autor del robo, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz: un GPS delató el escondite y cayó con un auto robado, motores y autopartes

Detuvieron al hermano de la "Yaqui" Vargas en un megaoperativo policial

Britney Spears, otra vez tras las rejas

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Tensión en una escuela primaria de Malargüe: un niño de 10 años portaba un arma blanca

El impactante video del incendio en el casino de San Martín y el dramático relato de una trabajadora

Quiénes participaron de la brutal pelea en el Aeropuerto de Mendoza

Atención Maipú y Luján de Cuyo: preocupación por el paradero de este hombre

LO QUE SE LEE AHORA
Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Las Más Leídas

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia video

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 15 de marzo

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Si viste Máquina de Guerra en Netflix, este es el significado real de su final video

Si viste "Máquina de Guerra" en Netflix, este es el significado real de su final

El Tomba encontró alivio: venció a Ferro y logró su primera victoria en la Primera Nacional

Sufrió hasta el final, pero ganó: Godoy Cruz celebró su primer triunfo