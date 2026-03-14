Robó una PlayStation y un televisor de una casa y terminó detenido en Luján de Cuyo Foto: Archivo

Por Sitio Andino Policiales







Un hombre fue detenido tras ser acusado de robar electrodomésticos de una vivienda en Luján de Cuyo. Según la investigación, logró huir con un televisor y una consola de videojuegos después de trepar una reja. Sin embargo, su fuga terminó cuando se cruzó con la Policía y no pudo justificar que los objetos fueran de su propiedad.

Robo en una casa y terminó detenido en Luján Durante la tarde, el sospechoso, de 21 años, caminaba por la zona de Pueyrredón y Ruta 82 cuando fue interceptado por una patrulla policial. Los efectivos lo interrogaron por un televisor y una PlayStation 5 que llevaba consigo. Ante varias inconsistencias en su relato, los agentes procedieron a detenerlo y secuestrar los elementos.

Poco después, tras una denuncia por robo en una vivienda de calle Cruz del Sur 4470, en Chacras de Coria, los efectivos fueron recibidos por la víctima, quien informó que en el interior de su casa faltaban precisamente los mismos electrodomésticos que tenía el sospechoso.

Luego de reconstruir el hecho, los investigadores determinaron que el detenido ingresó al domicilio tras trepar una reja de dos metros hacia el sector del garaje y luego accedió al comedor, donde sustrajo ambos elementos. A la denuncia de la víctima se sumaron grabaciones de cámaras de seguridad que vincularon al joven como autor del robo, por lo que quedó a disposición de la Justicia.