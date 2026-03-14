Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones Foto: Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Departamentales







En un trabajo conjunto con el Municipio, el Gobierno de Mendoza dio a conocer los detalles del nuevo Parque Solar Aguas Luján. La obra será licitada con una inversión estimada de $2.500 millones para su construcción, financiada con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial. La apertura de sobres está prevista para el jueves 26 de marzo.

Nuevo parque solar: avanzan los primeros pasos de la obra Como parte de una política de transición energética y optimización de recursos, el Gobierno provincial abrió el llamado a licitación para ejecutar la primera etapa del Parque Solar Aguas Luján. El acto se realizará el 26 de marzo a las 10 en la Dirección de Compras y Contrataciones de Carrodilla.

Parque solar - Luján de Cuyo (1) El nuevo parque solar ocupará una superficie total de 3,65 hectáreas. Foto: Gobierno de Mendoza Parte del financiamiento proviene de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un programa que busca impulsar obras con impacto económico sostenido en el tiempo. En este caso, el parque fotovoltaico no solo representa una política de sustentabilidad energética, sino también una herramienta de eficiencia fiscal, que se traduce en un ahorro estimado de 260 millones de pesos anuales para el municipio.

El parque solar estará ubicado en el distrito industrial de Luján de Cuyo, dentro del área proyectada para el futuro Polo Logístico de Mendoza, y ocupará una superficie de 3,65 hectáreas. Una vez finalizada la obra, abastecerá parte de la demanda energética del sistema de extracción de agua potable, lo que permitirá reducir costos operativos y destinar más recursos a mejorar los servicios para la comunidad.

La planta operará bajo la modalidad de Punto de Solo Inyección (PSI) y entregará energía limpia directamente a la red de distribución eléctrica. En cuanto a sus características técnicas, tendrá una potencia nominal mínima de 1,5 MW y estará compuesta por paneles bifaciales de silicio monocristalino, diseñados para maximizar la captación solar y montados sobre estructuras de alta resistencia.