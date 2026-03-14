14 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Parque Solar

Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones

La obra forma parte de una política de transición energética y optimización de recursos en Luján de Cuyo, y será financiada con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones

Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

En un trabajo conjunto con el Municipio, el Gobierno de Mendoza dio a conocer los detalles del nuevo Parque Solar Aguas Luján. La obra será licitada con una inversión estimada de $2.500 millones para su construcción, financiada con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial. La apertura de sobres está prevista para el jueves 26 de marzo.

Nuevo parque solar: avanzan los primeros pasos de la obra

Como parte de una política de transición energética y optimización de recursos, el Gobierno provincial abrió el llamado a licitación para ejecutar la primera etapa del Parque Solar Aguas Luján. El acto se realizará el 26 de marzo a las 10 en la Dirección de Compras y Contrataciones de Carrodilla.

Lee además
Comisaría 24 Malargüe.

Tensión en una escuela primaria de Malargüe: un niño de 10 años portaba un arma blanca
Emprendedores en Guaymallén.

Una oportunidad para emprendedores en Guaymallén: cómo sumarse
Parque solar - Luján de Cuyo (1)
El nuevo parque solar ocupará una superficie total de 3,65 hectáreas.

El nuevo parque solar ocupará una superficie total de 3,65 hectáreas.

Parte del financiamiento proviene de los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un programa que busca impulsar obras con impacto económico sostenido en el tiempo. En este caso, el parque fotovoltaico no solo representa una política de sustentabilidad energética, sino también una herramienta de eficiencia fiscal, que se traduce en un ahorro estimado de 260 millones de pesos anuales para el municipio.

El parque solar estará ubicado en el distrito industrial de Luján de Cuyo, dentro del área proyectada para el futuro Polo Logístico de Mendoza, y ocupará una superficie de 3,65 hectáreas. Una vez finalizada la obra, abastecerá parte de la demanda energética del sistema de extracción de agua potable, lo que permitirá reducir costos operativos y destinar más recursos a mejorar los servicios para la comunidad.

La planta operará bajo la modalidad de Punto de Solo Inyección (PSI) y entregará energía limpia directamente a la red de distribución eléctrica.

En cuanto a sus características técnicas, tendrá una potencia nominal mínima de 1,5 MW y estará compuesta por paneles bifaciales de silicio monocristalino, diseñados para maximizar la captación solar y montados sobre estructuras de alta resistencia.

Temas
Seguí leyendo

La experiencia cooperativa de una escuela de San Carlos llegará a un evento nacional

Productos frescos y precios accesibles: la Feria Franca llega a plaza Libertad de San Rafael

Azul Antolínez: "Quiero trabajar en cada rincón de Mendoza"

San Rafael: la lucha antigranizo tuvo menor costo y redujo daños pese a más tormentas

San Rafael: reconocieron a mujeres que se destacan en salud, educación y seguridad

Escuelas de Mendoza podrán sumarse a un taller para aprender sobre cuidado de animales

Godoy Cruz ofrece un curso para aprender a actuar ante emergencias

Centros de discapacidad de San Rafael advierten que peligra la continuidad de las terapias

LO QUE SE LEE AHORA
Comisaría 24 Malargüe.

Tensión en una escuela primaria de Malargüe: un niño de 10 años portaba un arma blanca

Las Más Leídas

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

El sorteo de la Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora

Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo: Esa energía llega y me hace salir adelante

El conmovedor agradecimiento de Juan Cruz Yacopini mientras sigue recuperándose del accidente en El Carrizal

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia video

Adiós inesperado en MasterChef Celebrity: la querida participante que dejó la competencia

Del mundo de las drogas al Kick Boxing: la impactante historia de vida de Chimango Noguera

Historia de vida: de las drogas al ring, la impactante historia de superación del "Chimango" Noguera

Video: detuvieron al hermano de la Yaqui Vargas en un megaoperativo policial

Detuvieron al hermano de la "Yaqui" Vargas en un megaoperativo policial