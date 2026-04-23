Guaymallén avanza en la emisión de bonos verdes para construir el nuevo Parque Solar

La Municipalidad de Guaymallén autorizó la emisión de bonos por hasta $10.000 millones con el objetivo de financiar la construcción del Parque Solar en Puente de Hierro , una iniciativa que apunta a transformar un basural a cielo abierto en un polo energético.

La medida quedó establecida en el decreto 1185, publicado este jueves en el Boletín Oficial. El financiamiento se realizará mediante la colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales , bajo el esquema de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) , algo histórico para el departamento.

Los recursos obtenidos estarán destinados exclusivamente a la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Fotovoltaico Puente de Hierro (Etapa I). Este proyecto de generación distribuida aportará 5,4 MW de potencia , equivalente al consumo energético de los edificios municipales y las 40 mil luminarias del alumbrado público.

Guaymallén sale al mercado de capitales

La comuna fundamentó que este tipo de iniciativas permite acceder a mejores condiciones en el mercado financiero, dado el interés creciente por proyectos verdes. Según se señala en el decreto, la operación se ajusta a las normativas que habilitan la toma de crédito para obras de infraestructura, modernización e iniciativas ambientales.

Será con plazos de hasta 24 meses y tasas que podrán ser variables, referenciadas a indicadores como BADLAR o TAMAR, o fijas, según las condiciones que se definan al momento de la emisión. Como garantía se pondrán los recursos de Coparticipación Municipal (Ley N° 6396).

La obra del Parque Solar en Guaymallén

El proyecto implica la transformación de un espacio que anteriormente funcionaba como basural en un complejo de generación de energía sustentable. El parque se emplazará en un predio de 10 hectáreas ubicado en Puente de Hierro, donde previamente se realizaron visitas técnicas con más de 20 empresas interesadas.

Licitación Parque Solar Guaymallén Apertura de sobres licitación Parque Solar en Guaymallén.

El concurso público fue lanzado por Emesa, que estableció el cronograma de presentación y apertura de ofertas desde fines de diciembre. Se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, lo que implica que la empresa adjudicataria será responsable de la ejecución, supervisión y entrega final en condiciones operativas.

Las firmas interesadas son: Multiradio S.A., Intermepro S.A., BGH S.A., Unimers Argentina S.A. y Energe S.A. Desde Emesa remarcaron que el proceso garantiza transparencia, cumplimiento de plazos y estándares de calidad, además de reflejar la confianza del sector privado en este tipo de iniciativas.