21 de abril de 2026
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Música

Música en vivo y nuevos alumnos: así arrancó el ciclo 2026 en la Escuela de Rock Mario Matar

El evento reunió a músicos y estudiantes en una presentación que marcó el inicio del año lectivo en la institución.

Escuela de Rock Mario Matar.

Escuela de Rock Mario Matar.

Por Sitio Andino Departamentales

Con la participación de destacados músicos y alumnos, la Escuela Municipal de Rock Mario Mátar en Guaymallén dio inicio al ciclo lectivo 2026 con un recital de música de bienvenida para los nuevos ingresantes.

La actividad reunió a la comunidad educativa en un evento musical que marcó el comienzo formal de un nuevo año de formación artística. La institución abrió sus puertas el 30 de septiembre de 2013 como una iniciativa de la Municipalidad de Guaymallén y, con el paso del tiempo, se consolidó como un espacio de referencia en la enseñanza musical.

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Con un modelo pedagógico único en el país, se convirtió en la primera escuela municipal de rock gratuita de Mendoza y la segunda en su tipo en Argentina.

Desde hace más de una década, el espacio brinda formación en canto y en diversos instrumentos, como teclado, saxo, guitarra, bajo, percusión y batería. Además, la propuesta incluye clases de historia del rock y producción musical, lo que permite una formación integral para los estudiantes.

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Una propuesta en música abierta a todas las edades

Actualmente, el proyecto está bajo la Dirección General de Alejandro Moyano y continúa con el objetivo de difundir el género rock y promover el desarrollo artístico. La escuela cuenta con alumnos de distintas edades, desde los 10 años en adelante, sin límite, lo que la convierte en un espacio inclusivo y accesible para toda la comunidad.

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