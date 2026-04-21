21 de abril de 2026
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Guaymallén

Guaymallén firmó un convenio con la DGE para recuperar sus sistemas tras el incendio del data center

El municipio de Guaymallén recibió servidores en comodato para restablecer servicios digitales afectados por el siniestro y avanzar en la normalización administrativa.

Firma del convenio entre Marcos Calvente y Tadeo García Zalazar.

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En ese marco, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, recibió en Casa de Gobierno al intendente Marcos Calvente. Allí se concretó la firma de un convenio mediante el cual la DGE cede en comodato dos servidores de alta performance.

Los equipos serán utilizados de manera provisoria para resguardar información, sostener sistemas prioritarios y facilitar la recuperación de las bases de datos municipales, sin afectar la prestación del servicio educativo.

Guaymallén avanza en la reconstrucción de la infraestructura tecnológica

Se trata de una solución transitoria que permitirá mantener en funcionamiento herramientas clave mientras el municipio avanza en la reconstrucción de la infraestructura tecnológica dañada.

“Acabamos de firmar un convenio de cooperación para compartir infraestructura tecnológica. Contento de poder colaborar para que la administración de Guaymallén pueda resolver rápidamente este incidente. Todo lo que sea infraestructura pública está a disposición de los municipios”, expresó García Zalazar.

Por su parte, el intendente Calvente destacó el impacto de la medida: “La Dirección General de Escuelas cede en comodato instrumentos que nos permiten salir de la emergencia generada por el incendio del data center. Gracias a esta tecnología, en los próximos días vamos a poder devolver operatividad a una gran cantidad de procesos vinculados a la administración municipal”.

Desde el municipio informaron que los equipos técnicos continúan trabajando de manera intensiva en la restitución progresiva de los sistemas, y que se comunicarán los avances a través de los canales oficiales hasta lograr la normalización total de los servicios digitales.

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