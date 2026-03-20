Corrida histórica: la Media Maratón ya supera récords de participación

La Municipalidad de Mendoza ultima detalles para una nueva edición de la Media Maratón , uno de los eventos deportivos más importantes del calendario local . Este 2026 ya está alcanzando cifras históricas de participación e, igualmente, todavía continúan abiertas sus inscripciones para quienes deseen ser parte.

Hasta el momento, más de 2.500 personas se han inscripto , superando en 300 corredores respecto a la edición anterior. De ese total, 930 participantes competirán en la distancia de 21 kilómetros , mientras que alrededor de 1.570 lo harán en los 10 kilómetros .

Un mensaje claro: la inclusión se vivió en las calles de San Rafael

Además, la Media Maratón Ciudad de Mendoza contará con premios económicos para los principales puestos de la competencia: el primer lugar recibirá $350.000, el segundo puesto $300.000 y el tercero $250.000. Además, se otorgarán $100.000 a quien logre el récord de circuito y la misma suma al mejor mendocino o mendocina de la carrera.

En este contexto, el municipio informa a vecinos y vecinas sobre los cortes de tránsito previstos para el domingo . El objetivo es ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo de la carrera.

Cortes de tránsito previstos, por la Media Maratón

Si bien el armado de la estructura comenzará este viernes 20, las restricciones vehiculares se implementarán únicamente el domingo por la mañana. A partir de las 7.30 comenzarán los cortes, que se extenderán en distintos sectores de la Ciudad según el recorrido de cada distancia.

Para la prueba de 10K, los cortes abarcarán desde la largada en calle Mitre —entre Las Cubas y Vendimiadores— hacia el sur hasta Las Heras; luego desde Las Heras hacia el oeste hasta Chile, continuando por Chile hacia el norte hasta Vendimiadores.

El circuito seguirá por Vendimiadores hacia el oeste hasta El Parral, la rotonda de Pellegrini hasta Perú, y por Perú hasta Videla Correa. Desde allí, continuará por Videla Correa hasta San Martín; San Martín hasta Colón y Colón hasta Chile.

Además, calle Chile estará cortada desde Colón hasta Coronel Plaza; Coronel Plaza desde Chile hasta España; y España desde Coronel Plaza hasta Pellegrini.

En cuanto a los 21K, el recorrido incluirá cortes desde Colón y Chile hasta Boulogne Sur Mer, continuando por Boulogne Sur Mer (únicamente en el sentido sur-norte) hasta Jorge Calle, y desde allí hasta Perú y Damián Hudson.

Luego, Perú estará cortada hasta Pellegrini, la cual permanecerá restringida hasta 9 de Julio. Esta última se encontrará cortada desde Pellegrini hasta Peltier, y Peltier tendrá interrupciones en una cuadra hasta España.

En el sector del Parque Cívico, la circulación por Peltier estará habilitada y solo contará con reducción de calzada. Los cortes continuarán desde Belgrano hasta San Lorenzo, y desde San Lorenzo hasta Chile, completando el circuito general.

Se recuerda que los cortes serán intermitentes, habilitándose progresivamente el tránsito a medida que avance la competencia.

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Punto de aliento y acompañamiento en la Media Maratón

Como parte de la propuesta para vecinos, vecinas y público en general, se instalará un punto de aliento en la intersección de Boulogne Sur Mer y Emilio Civit, donde habrá música y animación para acompañar el paso de los corredores.

Inscripciones abiertas para la Media Maratón

La Municipalidad de Mendoza invita a quienes aún no se han sumado a participar de esta nueva edición, ya que continúan disponibles los últimos cupos para ambas distancias. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio oficial del evento.