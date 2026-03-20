Vuelco en Ruta 222 en Malargüe dejó a un hombre herido camino a Valle Hermoso

Impactante accidente en la alta montaña mendocina.

Por Claudio Altamirano







Un hombre de 48 años resultó con politraumatismos tras protagonizar un accidente este viernes por la tarde en la Ruta Provincial 222, camino a Valle Hermoso, en el departamento de Malargüe. El conductor perdió el dominio del rodado por causas que se investigan y terminó volcando a la vera del camino.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el siniestro vial ocurrió alrededor de las 17:30 horas de este 20 de marzo, en un tramo de la Ruta Provincial 222 que conecta la zona de Valle Hermoso con el complejo Las Leñas. Según la información oficial, las condiciones climáticas al momento del hecho eran nubladas, mientras que la calzada, de tierra compactada y doble sentido de circulación, presentaba un estado de conservación regular.

Accidente en la cordillera malargüina El vehículo involucrado en el vuelco fue una camioneta Toyota Hilux de color gris, dominio HFJ322, conducida por un hombre identificado como R.I.R.A., argentino, de 48 años y oriundo de Malargüe. De acuerdo a su propio testimonio, circulaba en dirección desde Valle Hermoso hacia Las Leñas cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta terminó volcando al costado de la ruta, generando preocupación entre quienes transitaban por el lugar. Tras el siniestro, el conductor fue asistido y trasladado para su evaluación médica, donde se le diagnosticaron politraumatismos, quedando en observación.

En el lugar trabajó personal policial del Destacamento Las Leñas, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. No se reportó la participación de terceros en el hecho. Las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por rutas de la zona, especialmente en sectores de ripio o tierra, donde el estado del camino puede influir de manera determinante en la conducción.