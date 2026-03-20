APRID encabezó una caminata en San Rafael por el Día del Síndrome de Down

En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down , la institución APRID , con el acompañamiento del Municipio de San Rafael , llevó adelante una nueva edición de su tradicional caminata.

La iniciativa tuvo como objetivo visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y promover una sociedad más inclusiva, convocando a familias, instituciones educativas y vecinos en un espacio de encuentro y concientización.

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Con más de 40 años de trayectoria, APRID acompaña a más de 100 estudiantes y cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por más de 25 profesionales. En ese sentido, la institución también impulsa prácticas profesionalizantes que vinculan a los alumnos con empresas y organizaciones, fortaleciendo su inserción en el ámbito laboral.

Durante la jornada, además, se realizó una muestra de talleres que permitió a la comunidad conocer de cerca el trabajo que desarrollan los estudiantes.

La directora de APRID, Belén Losino, destacó el enfoque de la institución: “Nuestra misión es la autonomía: preparar a los chicos para la sociedad y también ayudar a la sociedad a entender que están listos para formar parte de equipos de trabajo. Es un camino que lleva tiempo, pero vemos avances y un mayor compromiso con la inclusión”.

El evento contó con la participación de distintas instituciones educativas y organizaciones, reflejando el trabajo articulado que impulsa APRID para avanzar hacia una inclusión real y sostenida.