APRID encabezó una caminata en San Rafael por el Día del Síndrome de Down

En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, la institución APRID, con el acompañamiento del Municipio de San Rafael, llevó adelante una nueva edición de su tradicional caminata.
APRID en San Rafael realizó su tradicional caminata por el Día del Síndrome de Down, con gran participación de familias e instituciones.
En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, la institución APRID, con el acompañamiento del Municipio de San Rafael, llevó adelante una nueva edición de su tradicional caminata.
La iniciativa tuvo como objetivo visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y promover una sociedad más inclusiva, convocando a familias, instituciones educativas y vecinos en un espacio de encuentro y concientización.
Con más de 40 años de trayectoria, APRID acompaña a más de 100 estudiantes y cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por más de 25 profesionales. En ese sentido, la institución también impulsa prácticas profesionalizantes que vinculan a los alumnos con empresas y organizaciones, fortaleciendo su inserción en el ámbito laboral.
Durante la jornada, además, se realizó una muestra de talleres que permitió a la comunidad conocer de cerca el trabajo que desarrollan los estudiantes.
La directora de APRID, Belén Losino, destacó el enfoque de la institución: “Nuestra misión es la autonomía: preparar a los chicos para la sociedad y también ayudar a la sociedad a entender que están listos para formar parte de equipos de trabajo. Es un camino que lleva tiempo, pero vemos avances y un mayor compromiso con la inclusión”.
El evento contó con la participación de distintas instituciones educativas y organizaciones, reflejando el trabajo articulado que impulsa APRID para avanzar hacia una inclusión real y sostenida.