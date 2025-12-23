23 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Higiene Urbana

Navidad y Año Nuevo: cambios en la recolección de residuos en la Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza informó modificaciones en el cronograma por los feriados y detalló los días y horarios en los que funcionará el servicio.

Cambios en la recolección de basura desde la Municipalidad de Mendoza.

En este sentido, se detalló que el Vaciadero ubicado en El Borbollón permanecerá cerrado desde las 16 horas del miércoles 24 de diciembre hasta las 7 horas del viernes 26 de diciembre. El mismo esquema de funcionamiento se repetirá para las celebraciones de fin de año: el miércoles 31 de diciembre el predio cerrará a partir de las 16 horas y retomará su actividad el viernes 2 de enero de 2026 a las 7 horas.

Cronograma de recolección – Navidad

  • Martes 23 de diciembre: se realizará la recolección.

  • Miércoles 24 de diciembre: no habrá recolección de residuos en el turno nocturno.

  • Jueves 25 de diciembre: recolección nocturna con funcionamiento normal.

Cronograma de recolección – Año Nuevo

  • Martes 30 de diciembre: se realizará la recolección nocturna.

  • Miércoles 31 de diciembre: no habrá recolección nocturna.

  • Jueves 1 de enero de 2026: recolección nocturna normal.

Desde el Municipio se solicita a vecinos y vecinas colaborar respetando los días y horarios establecidos, a fin de mantener la limpieza y el orden en la Ciudad durante las celebraciones.

