Navidad y Año Nuevo: cambios en la recolección de residuos en la Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza , a través del área de Higiene Urbana , informó que el servicio de recolección de residuos sufrirá modificaciones con motivo de los feriados por Navidad y Año Nuevo .

En este sentido, se detalló que el Vaciadero ubicado en El Borbollón permanecerá cerrado desde las 16 horas del miércoles 24 de diciembre hasta las 7 horas del viernes 26 de diciembre. El mismo esquema de funcionamiento se repetirá para las celebraciones de fin de año: el miércoles 31 de diciembre el predio cerrará a partir de las 16 horas y retomará su actividad el viernes 2 de enero de 2026 a las 7 horas.