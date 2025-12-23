Navidad y Año Nuevo: cambios en la recolección de residuos en la Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza, a través del área de Higiene Urbana, informó que el servicio de recolección de residuos sufrirá modificaciones con motivo de los feriados por Navidad y Año Nuevo.
En este sentido, se detalló que el Vaciadero ubicado en El Borbollón permanecerá cerrado desde las 16 horas del miércoles 24 de diciembre hasta las 7 horas del viernes 26 de diciembre. El mismo esquema de funcionamiento se repetirá para las celebraciones de fin de año: el miércoles 31 de diciembre el predio cerrará a partir de las 16 horas y retomará su actividad el viernes 2 de enero de 2026 a las 7 horas.
Martes 23 de diciembre: se realizará la recolección.
Miércoles 24 de diciembre: no habrá recolección de residuos en el turno nocturno.
Jueves 25 de diciembre: recolección nocturna con funcionamiento normal.
Martes 30 de diciembre: se realizará la recolección nocturna.
Miércoles 31 de diciembre: no habrá recolección nocturna.
Jueves 1 de enero de 2026: recolección nocturna normal.
Desde el Municipio se solicita a vecinos y vecinas colaborar respetando los días y horarios establecidos, a fin de mantener la limpieza y el orden en la Ciudad durante las celebraciones.