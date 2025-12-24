Las escuelas de verano de Godoy Cruz fortalecen el encuentro comunitario

Desde mediados de diciembre, las escuelas de verano de Godoy Cruz se consolidan como uno de los espacios más elegidos de la temporada estival. Así, a través de actividades gratuitas, miles de vecinos participan de propuestas recreativas, deportivas y educativas. Las mismas están destinadas a niños, personas con discapacidad y personas mayores.

Actualmente, más de 3.000 personas forman parte de esta iniciativa municipal, que se desarrolla en clubes y polis sociales y deportivos del departamento. De manera tal que, se fortalece el encuentro comunitario y el acompañamiento a las familias durante el receso de verano.

E l intendente, Diego Costarelli ,visitó las instalaciones del Club IMPSA y compartió la jornada con chicos, personas mayores y profesores que participan de las escuelas de verano.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de estas propuestas gratuitas. Es que, ellas promueven hábitos saludables, generan espacios de contención y refuerzan los lazos sociales en cada barrio. En este contexto, subrayó: “Este programa fortalece el tejido social, ya que permite que los chicos interactúen, aprendan y disfruten, mientras los padres saben que cuentan con un espacio seguro y con el acompañamiento del Estado municipal”.

Propuestas para los más pequeños

Es importante resaltar que las escuelas de verano destinadas a chicos de entre 6 y 12 años incluyen diversas propuestas. Por lo tanto, ofrecen actividades acuáticas, deportes, iniciación deportiva, salidas recreativas y bicicleteadas.

Así, las jornadas se desarrollan de martes a viernes y, por día, más de 300 niños y niñas asisten a cada uno de los espacios. Entre los lugares habilitados se encuentran:

Los polis: Biritos, Padre Jorge Conteras del Bº La Gloria, CEC y Nicolino Locche.

Clubes: IMPSA y Vialidad.

image

Un verano inclusivo para todas las edades

Desde el inicio de la temporada, el programa incorpora propuestas específicas para personas con discapacidad y personas mayores. Por lo que, se garantiza el acceso equitativo al ocio y la recreación.

Personas con discapacidad

Asimismo, más de 100 personas participan de actividades acuáticas y recreativas adaptadas. Las mismas, se disfrutan en los polis Biritos y La Gloria, y en el Club Vialidad. Cabe destacar que, todos los lugares ofrecen entornos cuidados y accesibles.

image

Personas mayores

Por otra parte, más de 400 personas mayores de 55 años disfrutan de actividades como danzas, gimnasia preventiva y uso de piletas. De tal modo que, se promueve un envejecimiento activo y saludable en los siguientes puntos de encuentros:

Poli Social y Deportivo Biritos

Pileta Oxígeno

Bº La Gloria, poli social y deportivo Padre Jorge Contreras

Club IMPSA y Vialidad.

Un programa que fortalece la comunidad

Las actividades se llevan adelante en una amplia red de clubes y polis sociales y deportivos del departamento, con infraestructura adecuada para recibir a cada participante.

De esta manera, las escuelas de verano reafirman el compromiso del Municipio con la inclusión social, el bienestar y la construcción de comunidad durante la temporada estival.