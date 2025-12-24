"La política no es solo ganar elecciones": el picante posteo de Macri con palos a Milei

Siguen los cruces entre el actual y el expresidente.

En medio del creciente clima de tensión entre el PRO y La Libertad Avanza , el expresidente Mauricio Macri difundió un mensaje por Navidad en el que evitó mencionar al presidente Javier Milei , aunque dejó algunas indirectas apuntadas al líder libertario.

A través de un video, el fundador del PRO hizo un balance del año y sostuvo que los procesos de cambio atraviesan dificultades, pero que los equipos políticos que creen en esas transformaciones “no se quiebran, se fortalecen” .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | En un mensaje difundido por Navidad, el expresidente Mauricio Macri se refirió al escenario político actual sin mencionar al presidente Javier Milei y dejó definiciones sobre el rumbo del PRO, en medio de un clima de creciente tensión con La Libertad Avanza. A través de un video, hizo un balance del año y afirmó que los procesos de cambio atraviesen dificultades no implica debilidad, sino una oportunidad para fortalecerse. Macri sostuvo que la política no se reduce a los resultados electorales, sino que debe enfocarse en transformar la vida cotidiana de la sociedad. En ese sentido, remarcó que el compromiso de su espacio es con los argentinos que aspiran a un país mejor y a un Estado que funcione, y aseguró que el PRO continuará del lado del cambio y la libertad. El mensaje se conoció mientras el PRO mantiene un conflicto abierto con La Libertad Avanza por las designaciones en la Auditoría General de la Nación. En ese marco, el partido presentó un amparo judicial impulsado por Cristian Ritondo para frenar los nombramientos, al considerar que se realizaron de manera irregular y fuera del temario habilitado en las sesiones extraordinarias del Congreso. Conocé los detalles en sitioandino.com #navidad #saludo #JavierMilei #PRO"

TRIUNFO CON DERROTA Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

En La Rural Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Macri

En su mensaje, Macri señaló que el último año dejó aprendizajes y desafíos, y remarcó que la política no se limita a ganar elecciones, sino a transformar la vida cotidiana de la sociedad .

“El compromiso no es solo con los logros electorales, sino con todos los argentinos que sueñan con un país mejor y un Estado que funcione ”, expresó el expresidente, al destacar que el PRO seguirá del lado “del cambio y de la libertad” .

En otro tramo del video, defendió la gestión de su fuerza política y aseguró que en los distritos donde gobernó (y gobierna) el PRO hubo mejoras concretas, al tiempo que reivindicó una forma de gobernar basada en la presencia cotidiana y la resolución de problemas.

El conflicto entre el PRO y LLA por la Auditoría General de la Nación

El mensaje navideño de Macri se difundió mientras el PRO atraviesa un conflicto abierto con La Libertad Avanza por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN).

En ese marco, el partido presentó un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades del organismo de control, una acción impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

Según el planteo judicial, las designaciones se realizaron de manera irregular y en violación de la Constitución Nacional, al haberse tratado fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias del Congreso.

votacion diputados presupuesto En la última sesión de Diputados, La Libertad Avanza y el kirchnerismo avanzaron en un acuerdo que descolocó al PRO.

Ritondo advirtió que la votación se llevó a cabo de madrugada, sin dictamen previo ni debate parlamentario, y sostuvo que el procedimiento careció de publicidad y transparencia.

La terna aprobada en Diputados quedó conformada por Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (Innovación Federal), una definición que profundizó el malestar del PRO con el oficialismo.

Mientras el conflicto sigue escalando, el mensaje de Macri buscó reafirmar la identidad política de su espacio, en un escenario de tensiones y reacomodamientos dentro del arco opositor y del oficialismo.