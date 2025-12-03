3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
En La Rural

Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri

El Presidente disertó en el cierre de un encuentro de líderes en La Rural, donde señaló que “los economistas son parte del problema”.

Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri

Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri

NA
Por Sitio Andino Política

Este miércoles, el presidente Javier Milei destacó su gestión en materia económica al afirmar que “tenemos equilibrio fiscal y apenas déficit de la cuenta corriente”, al tiempo que volvió a distanciarse del exmandatario Mauricio Macri. El primer mandatario argentino disertó en el cierre de un encuentro de líderes en La Rural, donde señaló que “los economistas son parte del problema”.

También se diferenció del gobierno de Mauricio Macri, al afirmar que en 2017 “no se hizo el ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo lo corrigió con endeudamiento. Se tomaron 60 mil millones de dólares netos. Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI”, detalló.

Lee además
Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
Modificaciones

Con la salida de Luis Petri, el gobierno implementa cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas
El mendocino juró como diputado de la Nación y fue designado en un rol relevante. video
Congreso Nacional

El fuerte discurso de Luis Petri contra el kirchnerismo en su debut como vicepresidente de Diputados
Embed - Discurso del Presidente Milei en el encuentro de líderes de La Rural

Discurso de Javier Milei: defensa de su gestión y logros económicos

Durante el discurso que duró más de una hora, Milei volvió a defender el esquema de flotación administrada que aplica su Gobierno para regular el tipo de cambio. Según explicó, el sistema de bandas es, para la Casa Rosada, una herramienta clave para evitar sobresaltos y avanzar hacia la estabilidad de precios.

El Presidente insistió en que su meta central es erradicar la suba del costo de vida. “No queremos ver más inflación en Argentina”, afirmó, al remarcar que las decisiones económicas apuntan a consolidar ese rumbo.

Milei también cuestionó a sectores del poder económico y político que, según él, se resisten al programa oficial. “Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”, sostuvo.

En su disertación, el Presidente volvió a referirse al rumbo de su gestión y al compromiso que, según expresó, asumió ante los votantes. En esa línea, dijo que su continuidad política dependerá de los resultados que consiga durante su mandato.

2025_12_251203726
Milei señaló que “los economistas son parte del problema”.

Milei señaló que “los economistas son parte del problema”.

Ante el auditorio, planteó que los ciudadanos lo eligieron para resolver una serie de conflictos urgentes y que, en caso de no lograrlo, no debería aspirar a un segundo período. “Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato”, admitió, al evaluar el escenario hacia 2027.

Además, Milei volvió a celebrar los resultados obtenidos por su espacio en las legislativas y los interpretó como una señal de fortaleza de cara al futuro. En ese marco, afirmó: “Tenemos una oportunidad enorme, hemos dejado atrás el riesgo kuka. La elección del 26 de octubre fue impresionante. Si hubiera sido una elección presidencial, el resultado hubiera sido 41 a 24. Eso se llama primera vuelta”.

El Presidente también cuestionó el uso de boletas durante los comicios y denunció maniobras. “Se utilizaron listas fantasma para engañar a la gente. Si ustedes corrigen por ese efecto la paliza hubiera sido más grande”, sostuvo.

Milei destacó también el desempeño de su espacio en el mayor distrito electoral del país. “Ganamos la provincia de Buenos Aires y no estaba la cara de nuestro candidato en la boleta. Aún así les ganamos”, enfatizó al repasar los guarismos.

Temas
Seguí leyendo

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Más cambios en el Gobierno nacional: quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

La Libertad Avanza suma a un diputado frigerista y desplaza al PJ: ya es la primera minoría en Diputados

Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: qué dijo

Javier Milei activa una nueva fase del ajuste y profundiza los recortes en el Estado

Patricia Bullrich formalizó su renuncia como Ministra de Seguridad tras asumir como senadora

ATE analiza adelantar el paro nacional por un recorte masivo en la administración pública

Cambio climático: el verdadero rol de Argentina en las emisiones globales

LO QUE SE LEE AHORA
Así juraron los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellos, los cinco mendocinos.
Congreso

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Las Más Leídas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Te Puede Interesar

Los nuevos vehículos para modernizar el Ejército fueron presentados oficialmente.
Armamento militar

Videos: Petri presentó los blindados Stryker y reveló sus últimos actos como ministro

Por Sitio Andino Política
Javier Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Mauricio Macri video
En La Rural

Milei reivindicó su modelo económico y volvió a marcar distancia de Macri

Por Sitio Andino Política
Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Por Facundo La Rosa