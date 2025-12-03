Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Así juraron los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellos, los cinco mendocinos.

Este miércoles se realizó la ceremonia de jura de los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina , de cara a la asunción del 10 de diciembre, entre ellos, cinco electos por la provincia de Mendoza . El presidente Javier Milei asistió al acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

En la sesión preparatoria juraron los 127 representantes elegidos, luego de que el pasado martes La Libertad Avanza superara al peronismo en número de diputados nacionales y lograra la primera minoría . Además, se realizó la elección de autoridades del cuerpo para la posterior conformación de las comisiones parlamentarias.

Tras la renovación parcial de bancas que correspondía este año, Mendoza renovó cinco escaños y el reparto quedó 4 para LLA + Cambia Mendoza y 1 para el PJ :

Petri , al jurar, afirmó: “Por la constitución nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo , patrona del Ejército de Los Andes”.

#Política | Juraron Luis Petri @luispetri y Álvaro Martinez @lMartinezAlvaro (La Libertad Avanza + Cambia Mendoza); y Emir Félix @emirfelixok (Partido Justicialista) como diputados nacionales electos por Mendoza. pic.twitter.com/6zFB8Ay7gT — Sitio Andino (@sitioandinomza) December 3, 2025

Así juró Pamela Verasay

#Política | Juró Pamela Verasay @PameVerasay ( La Libertad Avanza + Cambia Mendoza) como diputada nacional electa por Mendoza. pic.twitter.com/3kWWzIC7Uq — Sitio Andino (@sitioandinomza) December 3, 2025

Así juró Julieta Metral Asensio

#Política | Juró Julieta Metral Asensio ( La Libertad Avanza + Cambia Mendoza) como diputada nacional electa por Mendoza pic.twitter.com/eFWvyE2QQk — Sitio Andino (@sitioandinomza) December 3, 2025

Javier Milei estuvo presente

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la renovación parcial de sus miembros fue presidida por el legislador chaqueño Gerardo Cipolini (Juntos por el Cambio) y no por el titular de la Cámara, Martín Menem (La Libertad Avanza).

La responsabilidad de dar el primer golpe de martillo recayó en Cipolini por ser el diputado de mayor edad, conforme lo establece el artículo 2 del reglamento de la Cámara y la tradición parlamentaria.

El pasado 28 de noviembre juraron los senadores nacionales, aunque en esa oportunidad no hubo ningún mendocino ya que los tres tienen mandato hasta 2027.