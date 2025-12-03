3 de diciembre de 2025
{}
Congreso

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio y Emir Félix juraron en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Por Sitio Andino Política

Este miércoles se realizó la ceremonia de jura de los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, de cara a la asunción del 10 de diciembre, entre ellos, cinco electos por la provincia de Mendoza. El presidente Javier Milei asistió al acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la sesión preparatoria juraron los 127 representantes elegidos, luego de que el pasado martes La Libertad Avanza superara al peronismo en número de diputados nacionales y lograra la primera minoría. Además, se realizó la elección de autoridades del cuerpo para la posterior conformación de las comisiones parlamentarias.

Diputados mendocinos que juraron

Tras la renovación parcial de bancas que correspondía este año, Mendoza renovó cinco escaños y el reparto quedó 4 para LLA + Cambia Mendoza y 1 para el PJ:

  • Luis Petri – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
  • Pamela Verasay – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
  • Álvaro Martínez – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
  • Julieta Metral Asensio – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
  • Emir Félix – Partido Justicialista
Así juraron Luis Petri, Emir Félix y Álvaro Martínez

Petri, al jurar, afirmó: “Por la constitución nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de Los Andes”.

Así juró Pamela Verasay

Así juró Julieta Metral Asensio

Javier Milei estuvo presente

La sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la renovación parcial de sus miembros fue presidida por el legislador chaqueño Gerardo Cipolini (Juntos por el Cambio) y no por el titular de la Cámara, Martín Menem (La Libertad Avanza).

javier milei diputados

La responsabilidad de dar el primer golpe de martillo recayó en Cipolini por ser el diputado de mayor edad, conforme lo establece el artículo 2 del reglamento de la Cámara y la tradición parlamentaria.

El pasado 28 de noviembre juraron los senadores nacionales, aunque en esa oportunidad no hubo ningún mendocino ya que los tres tienen mandato hasta 2027.

