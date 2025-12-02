2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Diputados de la Nación

La Libertad Avanza suma a un diputado frigerista y desplaza al PJ: ya es la primera minoría en Diputados

La incorporación del entrerriano Francisco Morchio y la ruptura del bloque catamarqueño aceleraron el reordenamiento interno horas antes de la sesión preparatoria.

Francisco Morchio, el nuevo diputado del bloque libertario.

Francisco Morchio, el nuevo diputado del bloque libertario.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación
Por Sitio Andino Política

El tablero político de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina volvió a moverse con fuerza este martes y dejó un dato central: La Libertad Avanza alcanzó las 95 bancas y se transformó en la primera minoría, desplazando al peronismo por un escaño en la previa de la sesión preparatoria del miércoles.

La novedad se produjo tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, legislador alineado con el gobernador Rogelio Frigerio.

Lee además
El encuentro de más de siete horas reunió a diputados, senadores y concejales de La Libertad Avanza para alinear criterios 
Congreso

Karina Milei reunió a La Libertad Avanza en Mar del Plata para planificar el trabajo legislativo 2026
Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.
Movimientos internos en la Cámara de Diputados

Martín Menem mueve fichas para fortalecer su bloque antes de la jura de los nuevos diputados

Un movimiento coordinado entre Morchio y Frigerio

Según confirmaron en el oficialismo, Frigerio le pidió a Morchio que abandonara Encuentro Federal, espacio presidido por Miguel Ángel Pichetto, y se integrara a LLA para romper el empate con Unión por la Patria.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida públicamente y sostuvo que el pase permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/1996007287303905703&partner=&hide_thread=false

El quiebre en Catamarca que debilitó al PJ en Diputados

El avance libertario coincidió con otra jugada clave: la salida de tres diputados catamarqueños del bloque de Unión por la Patria.

Los legisladores Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, todos cercanos al gobernador Raúl Jalil, anunciaron la conformación de un nuevo espacio, “Elijo Catamarca”, y notificaron la ruptura formal al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Este reacomodamiento dejó al peronismo con 94 escaños y profundizó la fragmentación interna que el PJ arrastra desde las elecciones.

Gabriel Bornoroni, Diputados de la Nación, La Libertad Avanza, debate ley ómnibus.jfif
El bloque de La Libertad Avanza suma nuevos integrantes.

El bloque de La Libertad Avanza suma nuevos integrantes.

El efecto dominó entre gobernadores y referentes regionales

La jugada catamarqueña se enmarca en un realineamiento mayor dentro del Norte Grande. Jalil, acompañado por mandatarios como Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, viene tomando distancia del kirchnerismo y priorizando una agenda federal propia.

En paralelo, crecen las dudas sobre la continuidad del santiagueño Gerardo Zamora dentro de UP, lo que podría desencadenar nuevos desprendimientos.

El operativo de La Libertad Avanza para robustecer su bloque en Diputados

La Libertad Avanza venía de sumar a ocho diputados del PRO alineados con Patricia Bullrich, tres radicales disidentes y nuevos ingresos que ampliaron la bancada.

A eso se agregará el reemplazo de Silvia Lospennato, quien pasará a la Legislatura porteña: su banca quedará en manos de Lorena Petrovich, otra dirigente cercana a Bullrich, que ya anticipó que votará junto a los libertarios.

El festejo de Javier Milei por lograr la primera minoría en Diputados

En redes sociales, Javier Milei celebró la nueva configuración parlamentaria con un mensaje escueto pero contundente: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1996008111325270155&partner=&hide_thread=false

Bornoroni también reforzó la línea política del oficialismo y afirmó que la nueva composición permitirá “dejar atrás el populismo kirchnerista” y avanzar con el paquete de reformas que el Gobierno proyecta para el verano.

La recomposición de fuerzas llega en la antesala de la sesión preparatoria de este miércoles, donde se votarán autoridades internas y el reparto de comisiones.

Para el Gobierno, el objetivo es claro: consolidar mayoría operativa para avanzar en el tratamiento de la reforma laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026, que se discutirán en sesiones extraordinarias desde enero.

Temas
Seguí leyendo

La Libertad Avanza suma a dos diputados del PRO y queda al borde de la primera minoría

Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 23 senadores electos en octubre

Elecciones municipales en febrero: la UCR revalida su alianza con Milei y busca sumar intendentes ajenos

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Mercedes Rus presentó cambios al procedimiento de flagrancia: más tecnología y plazos estrictos

Minería: Latorre asegura que Mendoza "trabaja para atraer inversiones y desarrollar su potencial minero"

Juró Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad: qué dijo

LO QUE SE LEE AHORA
La Cámara de Diputados se renovará a partir del 10 de diciembre.
congreso

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico.

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Te Puede Interesar

Así quedó parte del mobiliario destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en un UPD en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Por Sitio Andino Sociedad
La industria metalúrgica de Mendoza reclama condiciones para reactivar la producción.
Pedidos Industriales

La industria metalúrgica de Mendoza reclama condiciones para reactivar la producción

Por Marcelo López Álvarez
Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Por Sitio Andino Policiales