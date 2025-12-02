La Libertad Avanza suma a un diputado frigerista y desplaza al PJ: ya es la primera minoría en Diputados

El tablero político de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina volvió a moverse con fuerza este martes y dejó un dato central: La Libertad Avanza alcanzó las 95 bancas y se transformó en la primera minoría, desplazando al peronismo por un escaño en la previa de la sesión preparatoria del miércoles.
La novedad se produjo tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, legislador alineado con el gobernador Rogelio Frigerio.
Según confirmaron en el oficialismo, Frigerio le pidió a Morchio que abandonara Encuentro Federal, espacio presidido por Miguel Ángel Pichetto, y se integrara a LLA para romper el empate con Unión por la Patria.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida públicamente y sostuvo que el pase permitirá “impulsar con más fuerza las ideas de la libertad”.
El quiebre en Catamarca que debilitó al PJ en Diputados
El avance libertario coincidió con otra jugada clave: la salida de tres diputados catamarqueños del bloque de Unión por la Patria.
Los legisladores Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, todos cercanos al gobernador Raúl Jalil, anunciaron la conformación de un nuevo espacio, “Elijo Catamarca”, y notificaron la ruptura formal al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
Este reacomodamiento dejó al peronismo con 94 escaños y profundizó la fragmentación interna que el PJ arrastra desde las elecciones.
El efecto dominó entre gobernadores y referentes regionales
La jugada catamarqueña se enmarca en un realineamiento mayor dentro del Norte Grande. Jalil, acompañado por mandatarios como Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, viene tomando distancia del kirchnerismo y priorizando una agenda federal propia.
En paralelo, crecen las dudas sobre la continuidad del santiagueño Gerardo Zamora dentro de UP, lo que podría desencadenar nuevos desprendimientos.
El operativo de La Libertad Avanza para robustecer su bloque en Diputados
A eso se agregará el reemplazo de Silvia Lospennato, quien pasará a la Legislatura porteña: su banca quedará en manos de Lorena Petrovich, otra dirigente cercana a Bullrich, que ya anticipó que votará junto a los libertarios.
El festejo de Javier Milei por lograr la primera minoría en Diputados
En redes sociales, Javier Milei celebró la nueva configuración parlamentaria con un mensaje escueto pero contundente: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”.
Bornoroni también reforzó la línea política del oficialismo y afirmó que la nueva composición permitirá “dejar atrás el populismo kirchnerista” y avanzar con el paquete de reformas que el Gobierno proyecta para el verano.
La recomposición de fuerzas llega en la antesala de la sesión preparatoria de este miércoles, donde se votarán autoridades internas y el reparto de comisiones.
Para el Gobierno, el objetivo es claro: consolidar mayoría operativa para avanzar en el tratamiento de la reforma laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026, que se discutirán en sesiones extraordinarias desde enero.