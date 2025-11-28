La Libertad Avanza suma a dos diputados del PRO y queda al borde de la primera minoría

La Libertad Avanza confirmó este viernes la incorporación de Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini , dos legisladores que dejaron el PRO para integrarse al bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Con este movimiento, la bancada libertaria alcanzó 93 escaños , quedando muy cerca de Fuerza Patria, que mantiene 96 .

La relación de fuerzas podría modificarse en los próximos días: es prácticamente un hecho la ruptura de los cuatro diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil , lo que dejaría al peronismo por debajo del número que hoy ostenta el oficialismo.

Bongiovanni, dirigente de perfil liberal y referente de la Fundación Libertad, explicó los motivos de su pase: “Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad… Hoy siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso” , señaló.

El legislador había llegado a la Cámara baja en 2023 de la mano de Patricia Bullrich, pero ahora apunta a fortalecer la capacidad parlamentaria del oficialismo para avanzar en una agenda enfocada en “reducir trabas, regulaciones e impuestos”.

Alejandro Bongiovanni abandona el PRO y se suma al bloque de La Libertad Avanza. LLA suma 93 diputados y será la primera minoría en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la santafesina Verónica Razzini había roto con el PRO el año pasado y conformado el bloque Futuro y Libertad, en desacuerdo con la estrategia partidaria en su provincia. Su paso al espacio libertario responde, según explicó, a un trabajo conjunto que ya venía desarrollando con equipos del Gobierno.

Bienvenida, Verónica Razzini!



El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo y tu llegada suma trabajo, mirada productiva y compromiso para seguir acompañando los cambios que necesitan las pymes y las empresas del país. — Martin Menem, November 28, 2025

“Desde el comienzo somos aliados, por eso decidí aceptar la invitación a formar parte del equipo”, afirmó Razzini. La diputada adelantó que uno de sus primeros objetivos será impulsar la reforma laboral, que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero.

El perfil político y empresarial de Razzini

Razzini proviene del sector privado: dirigía el Grupo Razzini, una empresa familiar de distribución de materiales para la construcción. En 2021 dio el salto a la escena pública luego de que su firma sufriera un bloqueo de tres meses. A partir de ese episodio creó, junto a Florencia Arietto, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), desde donde empezó a vincularse con el mundo político.

En redes sociales, la legisladora sostuvo: “Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas… Vamos a trabajar para abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”.

El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo, y la Diputada Anti Bloqueo @RazziniVeronica se suma para ser parte del cambio.



Ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan.



¡Bienvenida al… — Patricia Bullrich, November 28, 2025

Crece el bloque libertario en la Cámara de Diputados

Desde que ganó las elecciones legislativas, LLA viene absorbiendo dirigentes de otros espacios. Primero fueron los ocho diputados del PRO alineados con Patricia Bullrich; luego se sumaron los radicales Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, quienes respaldaron al oficialismo en votaciones clave.

En carpeta aún queda la posible incorporación de Lorena Petrovich, quien asumiría la banca que dejará Silvia Lospennato cuando pase a la Legislatura porteña.

