La Libertad Avanza suma a dos diputados del PRO y queda al borde de la primera minoría

La relación de fuerzas podría modificarse en los próximos días: es prácticamente un hecho la ruptura de los cuatro diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, lo que dejaría al peronismo por debajo del número que hoy ostenta el oficialismo.
Quiénes son los nuevos diputados que se suman a La Libertad Avanza
Bongiovanni, dirigente de perfil liberal y referente de la Fundación Libertad, explicó los motivos de su pase: “Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad… Hoy siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas. Me entusiasma y honra poder aportar a este proceso”, señaló.
El legislador había llegado a la Cámara baja en 2023 de la mano de Patricia Bullrich, pero ahora apunta a fortalecer la capacidad parlamentaria del oficialismo para avanzar en una agenda enfocada en “reducir trabas, regulaciones e impuestos”.
Por su parte, la santafesina Verónica Razzinihabía roto con el PRO el año pasado y conformado el bloque Futuro y Libertad, en desacuerdo con la estrategia partidaria en su provincia. Su paso al espacio libertario responde, según explicó, a un trabajo conjunto que ya venía desarrollando con equipos del Gobierno.
El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo y tu llegada suma trabajo, mirada productiva y compromiso para seguir acompañando los cambios que necesitan las pymes y las empresas del país. pic.twitter.com/nqB4NbhDVu
“Desde el comienzo somos aliados, por eso decidí aceptar la invitación a formar parte del equipo”, afirmó Razzini. La diputada adelantó que uno de sus primeros objetivos será impulsar la reforma laboral, que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de febrero.
El perfil político y empresarial de Razzini
Razzini proviene del sector privado: dirigía el Grupo Razzini, una empresa familiar de distribución de materiales para la construcción. En 2021 dio el salto a la escena pública luego de que su firma sufriera un bloqueo de tres meses. A partir de ese episodio creó, junto a Florencia Arietto, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), desde donde empezó a vincularse con el mundo político.
En redes sociales, la legisladora sostuvo: “Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas… Vamos a trabajar para abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”.
Crece el bloque libertario en la Cámara de Diputados
Desde que ganó las elecciones legislativas, LLA viene absorbiendo dirigentes de otros espacios. Primero fueron los ocho diputados del PRO alineados con Patricia Bullrich; luego se sumaron los radicales Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, quienes respaldaron al oficialismo en votaciones clave.
En carpeta aún queda la posible incorporación de Lorena Petrovich, quien asumiría la banca que dejará Silvia Lospennato cuando pase a la Legislatura porteña.