Otros tres diputados se pasaron a La Libertad Avanza y el oficialismo se acerca a la primera mayoría

La Libertad Avanza sumó este miércoles a los radicales Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier , quienes formalizaron su pase al bloque oficialista y elevaron la bancada libertaria a 91 integrantes desde el próximo 10 de diciembre.

Con ese número, el oficialismo queda a un paso de disputarle a Unión por la Patria la primera minoría , hoy con 96 miembros.

este viernes Bullrich se reunió Villarruel en el Senado y ambas destacaron que la reunión fue "positiva" y "constructiva"

Los tres diputados –el tucumano Mariano Campero , el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier – integraban hasta ahora Liga del Interior , un subbloque de la UCR integrado por cinco legisladores que se distanciaron del radicalismo tradicional y respaldaron votaciones claves del Gobierno durante 2024.

Con su salto a LLA, el oficialismo consolida el grupo de radicales bautizados como “peluca” , que ya funcionaban como aliados frecuentes y que en julio habían conformado un interbloque con la fuerza libertaria.

Bienvenidos @LuisPicat, @mariano_campero y @FedeTournier0 al bloque de La Libertad Avanza.

Junto a @MenemMartin seguimos sumando leones para aprobar las leyes que @JMilei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia.



— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) November 19, 2025

Cómo queda el mapa interno de Liga del Interior

Liga del Interior, presidida por el neuquino Pablo Cervi –que en diciembre dejará Diputados para asumir como senador nacional por la bancada libertaria–, pierde así a sus tres figuras de mayor peso legislativo.

Los otros integrantes, Martín Arjol (Misiones) y Francisco Monti (Catamarca), finalizan su mandato en pocas semanas; mientras que Cervi ya anticipó que trabajará con el espacio que conducirá Patricia Bullrich en la Cámara alta.

Hemos caminado junto al presidente @JMilei desde el primer día, cuando sólo había coraje y convicción.

Llegamos al Congreso en 2023, junto a @PatoBullrich para pelear la batalla que había que pelear.

Hoy, damos un paso más: aceptamos la invitación de @LLibertadAvanza.

— Mariano Campero (@mariano_campero) November 19, 2025

La estrategia libertaria para ampliar su poder en Diputados

Con estos movimientos, La Libertad Avanza ya superó el “número mágico” de 86 diputados, equivalente a un tercio del recinto, y que permite bloquear pedidos de juicio político y sostener vetos sin depender de aliados.

La fuerza de Javier Milei viene ampliando su bancada desde el triunfo electoral:

Primero, con el pase de siete diputados bullrichistas provenientes del Pro.

Luego, con la incorporación de la cordobesa Belén Avico .

Ahora, con los tres radicales “peluca”.

Gabriel Bornoroni.jfif El bloque que lidera Gabriel Bornoroni sumó tres nuevos diputados y La Libertad Avanza se refuerza. Foto: Prensa Diputados de la Nación

La pulseada con el peronismo por la primera minoría

La meta libertaria es desplazar a Unión por la Patria, que por ahora mantiene 96 diputados en la próxima composición. Sin embargo, el peronismo ya perdió dos miembros en los últimos días y hay negociaciones en curso que podrían modificar ese cuadro.

Dentro del oficialismo confían en sumar a un diputado del Pro, Alejandro Bongiovanni, y a la santafesina Verónica Razzini, hoy cercana a Bullrich, que quedaría sola en un monobloque. También queda en suspenso la situación de Silvia Lospennato: si deja su banca para asumir en la Legislatura porteña, ingresaría Lorena Petrovich, del círculo de la ministra de Seguridad.

Los próximos movimientos que sigue de cerca LLA

La apuesta libertaria también mira a Catamarca, donde el gobernador Raúl Jalil estaría evaluando la salida de cuatro diputados de Unión por la Patria. Y, en paralelo, la conducción del bloque observa con atención a los siete legisladores santiagueños, aunque en el peronismo aseguran que permanecerán unidos.

El mensaje político del oficialismo

Tras la confirmación de los pases, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, publicó:

“Bienvenidos Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier al bloque de La Libertad Avanza. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

Con 91 diputados asegurados y más negociaciones en marcha, LLA encara el nuevo período legislativo con la bancada más grande de su historia y con el objetivo explícito de reconfigurar el mapa de poder en la Cámara baja.