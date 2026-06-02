2 de junio de 2026
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Luis Caputo

Luis Caputo habló sobre la posible candidatura de Axel Kicillof como presidente

Luis Caputo desestimó las chances de Axel Kicillof de llegar a la Presidencia en las elecciones de 2027. Qué dijo.

Luis Caputo habló sobre la posible candidatura de Axel Kicillof como presidente.

Luis Caputo habló sobre la posible candidatura de Axel Kicillof como presidente.

Por Sitio Andino Política

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, al referirse a sus aspiraciones de competir por la Presidencia en las próximas elecciones. Además, dijo que "lo peor ya pasó", en referencia a la crisis.

El funcionario habló este martes sobre la situación económica en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, y aprovechó para defender la gestión del Gobierno nacional y cargar contra el kirchnerismo.

Luis Caputo contra Axel Kicillof

"No es una opción en la Argentina, no importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?“, declaró Caputo.

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Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

En el mismo sentido, el ministro citó una frase de una serie y agregó: "Yo no vi la película, pero vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de: 'En Argentina lo viejo funciona'. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar".

Luis Caputo y la situación económica del país

Caputo, además, afirmó: "Somos optimistas con respecto al futuro y sostengo que lo mejor es lo que viene. Veo un 2027 absolutamente diferente de lo que esperan muchos consultores". En esa línea, reivindicó los resultados de la gestión de Javier Milei, al enfatizar que van "bien" porque “lo peor ya pasó".

El jefe del Palacio de Hacienda enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre US$17.000 y US$24.000 millones, informó Noticias Argentinas.

Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, señaló.

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