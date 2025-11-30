ATE analiza adelantar el paro nacional por un recorte masivo en la administración pública

El paro mencionado había sido aprobado durante el plenario realizado el 27 de noviembre en la provincia de San Luis

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) está considerando anticipar el Paro Nacional frente a lo que califican como una nueva amenaza de ajuste dentro del sector público. Según advierten, el Gobierno de Javier Milei analiza impulsar un recorte del 10% de la planta estatal , cifra que implicaría alrededor de 28.000 despidos .

De acuerdo con fuentes gremiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la reducción apuntaría sobre todo a organismos descentralizados , entre los que se encontrarían la Oficina Anticorrupción , el Indec , el Conicet , la Coneau , el ARCA , el Archivo General de la Nación , la Anses , la Conadis , el Enargas , el Enre , el Inta , el Inti y el Enacom .

El paro mencionado había sido aprobado durante el plenario realizado el 27 de noviembre en la provincia de San Luis , pero ante la posibilidad de un nuevo paquete de cesantías, el sindicato anticipó que convocará a sus instancias orgánicas para adelantar la medida de fuerza .

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , cargó particularmente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , a quien calificó de "siniestro" , argumentando que "viene por los trabajadores" .

"Debe saber que los estatales también vamos por él. El sector público no aguanta más. No aceptaremos ningún despido y exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre", sostuvo Aguiar.

Rodolfo Aguiar, cargó particularmente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

El dirigente señaló además que, a su entender, el Gobierno "miente" al justificar los recortes con argumentos presupuestarios, y aseguró que la medida responde a un enfoque ideológico: "Los contratados del Estado representan menos del 0,5% del presupuesto, mientras que la deuda externa supera el 25%", afirmó.

Por último, Aguiar sostuvo que el oficialismo no busca eliminar al Estado, sino reconfigurarlo para favorecer a grandes grupos económicos, tanto locales como internacionales. "Para que no queden dudas —añadió— la conducción laboral del país está hoy en manos del equipo jurídico de Techint".