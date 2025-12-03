3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Su abogado confirmó que le amputaron todos los dedos de un pie y describió un deterioro físico y emocional severo. El humorista vive bajo restricciones.

Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud. Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

El abogado Leonardo Pasccon confirmó que el humorista Cacho Garay sufrió la amputación de todos los dedos de un pie como consecuencia de una diabetes avanzada, una situación que profundizó el deterioro de su salud. Según informó, el cuadro se ha ido agravando en los últimos meses.

“Muy delicado”: describen el complejo cuadro médico que atraviesa Cacho Garay

Pasccon explicó que las cirugías dejaron secuelas significativas. “La enfermedad le ha generado la amputación de los dedos de uno de sus pies y esto le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo”, señaló, al describir el impacto emocional del proceso. Añadió que Garay atraviesa altibajos, episodios de ansiedad, angustia y dolores recurrentes: “Todo esto lo va destruyendo de a poco”, sostuvo.

El abogado indicó que visita con frecuencia al humorista debido a las dificultades que enfrenta en su vida cotidiana. La movilidad reducida constituye uno de los mayores obstáculos. “Él no puede vivir en su casa histórica porque para llegar tiene que subir escaleras y no lo puede hacer”, explicó. Por esa razón, Garay permanece en una casa alquilada en Mendoza, donde cumple arresto domiciliario.

cacho-garay-en-la-carcel-1776696.jpg
El programa “DDM” mostró una imagen del comediante meses atrás en la que se constata su cuadro de salud.

El programa “DDM” mostró una imagen del comediante meses atrás en la que se constata su cuadro de salud.

Además del deterioro clínico, Pasccon cuestionó algunas de las medidas restrictivas vigentes. “Tiene que ir a firmar una vez por mes a la Fiscalía y tiene una prohibición de acercarse a su casa histórica. La denunciante vive en Córdoba, no tiene sentido”, expresó, aludiendo a la causa en la que fue denunciado por abuso sexual y violencia de género, proceso por el que estuvo detenido dos años.

El representante legal también destacó la decisión del humorista de avanzar hacia una instancia pública. “Él quiere un juicio oral y público y demostrar su verdad”, afirmó. Según indicó, Garay considera que existe una campaña en su contra y busca confrontar en audiencia con todas las partes.

Pasccon concluyó que la salud y la situación judicial del humorista constituyen hoy dos frentes simultáneos, difíciles de sostener en medio de un estado de salud que “se va degradando”.

