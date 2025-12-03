El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Con la presencia de Javier Milei en los palcos, este miércoles juraron los diputados nacionales electos en los comicios del 26 de octubre . Entre ellos, los cinco mendocinos: Luis Petri , Julieta Metral Asensio y Álvaro Martínez (La Libertad Avanza); Pamela Verasay (UCR) y Emir Félix (Unión por la Patria).

Dos de ellos asumieron responsabilidades parlamentarias para el próximo período legislativo, que va del 10 de diciembre de 2025 a fines de 2027. Se trata del exministro de Defensa, quien fue nombrado vicepresidente segundo de la Cámara , el tercer cargo en orden de importancia —detrás de la presidencia, que retuvo Martín Menem, y la vicepresidencia primera, que continúa en manos de Cecilia Moreau—; y de la radical Pamela Verasay , quien quedó al frente de la jefatura de su bloque.

Juramento Emir Félix, tras jurar como diputado: "Tengo el enorme desafío de trabajar por y para el desarrollo de Mendoza"

Congreso Nacional El fuerte discurso de Luis Petri contra el kirchnerismo en su debut como vicepresidente de Diputados

En su primera intervención en el recinto desde que volvió a la Cámara —ocupó una banca entre 2013 y 2021—, Luis Petri planteó una defensa cerrada del Gobierno de Javier Milei y cuestionó con dureza al kirchnerismo. El mendocino agradeció su designación y destacó la presencia del Presidente y de su gabinete en la sesión, algo que interpretó como una señal de respaldo político al nuevo período legislativo.

En su discurso, Petri reivindicó el trabajo realizado desde diciembre de 2023 para aprobar la Ley Bases , que calificó como un punto de inflexión. Según expresó, ese debate reflejó “un diálogo genuino” que después —a su criterio— se deterioró por “mezquindades electorales” .

Embed - Diputado Petri, Luis - LLA - Sesión Preparatoria 03-12-2025

El flamante vicepresidente segundo afirmó que la oposición en el Congreso “intentó sabotear sesión tras sesión el programa económico del Presidente”, mientras que La Libertad Avanza, aseguró, “cumplió con un mandato popular”.

“Venimos a apostar a una agenda de futuro, no a la agenda del pasado que propone el kirchnerismo. No a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión”, expresó.

Venimos a apostar a una agenda de futuro, no a la agenda del pasado que propone el kirchnerismo Venimos a apostar a una agenda de futuro, no a la agenda del pasado que propone el kirchnerismo

Y no faltaron las chicanas, principalmente por las críticas del justicialismo a la designación de Carlos Presti como su sucesor en la cartera castrense. "Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo porque el fundador del peronismo (por Juan Domingo Perón) era un militar y fue ministro de guerra. Pero se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros", disparó.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Juraron los nuevos diputados nacionales: cinco son mendocinos En la sesión preparatoria de este miércoles asumieron los 127 legisladores que integrarán la Cámara de Diputados, con la presencia del presidente Javier Milei. Entre ellos, cinco representantes de Mendoza: Luis Petri @luispetriok - Pamela Verasay @pamela.verasay - Álvaro Martínez @lmartinezalvaro - Julieta Metral Asensio @maria_julieta_metral_asensio y Emir Félix @emirfelixok . Mendoza renovó cinco bancas: cuatro quedaron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y una para el PJ. Petri juró “por la Constitución, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo”. Más en sitioandino.com #Argentina #Política #Diputados #Mendoza Congreso" View this post on Instagram

En una entrevista brindada a Andino Streaming semanas atrás, Petri anticipó que su paso por la cámara baja tendrá base en la agenda de seguridad. Recordó que durante su anterior mandato impulsó proyectos para endurecer penas a delincuentes violentos y para instalar inhibidores de señal en las cárceles, iniciativas que —reprochó— fueron rechazadas por el kirchnerismo.

Sostuvo que buscará tener una agenda propia, centrada en temas “concretos” vinculados a la seguridad y a la representación de Mendoza, pero sin perder de vista la defensa del Gobierno nacional.

“Mi objetivo es defender al Gobierno del presidente Milei y representar a Mendoza. Quiero llevar los problemas de los mendocinos al Congreso y trabajar en las soluciones”, dijo entonces.

Pamela Verasay, jefa de un reducido bloque radical

La legisladora que cumple su tercer mandato en el Congreso (uno como senadora, dos como diputada), quedó al frente del bloque radical más reducido desde el nacimiento del centenario partido: apenas seis integrantes.

Su designación quedó formalizada a través del comunicado interno enviado al presidente de la Cámara Menem, donde los legisladores que integran el espacio solicitaron reconocer la conformación y la presidencia de la mendocina.

Embed #Política | Juraron Luis Petri @luispetri y Álvaro Martinez @lMartinezAlvaro (La Libertad Avanza + Cambia Mendoza); y Emir Félix @emirfelixok (Partido Justicialista) como diputados nacionales electos por Mendoza. pic.twitter.com/6zFB8Ay7gT — Sitio Andino (@sitioandinomza) December 3, 2025

El bloque “UCR – Unión Cívica Radical” quedó integrado por Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero (Chaco), Diógenes González (Corrientes), Darío Schneider (Entre Ríos), Lisandro Nieri (Mendoza) y Pamela Verasay (Mendoza), quien será su presidenta.

Pamela Verasay, Diputados de la Nación, tratamiento ley ómnibus.jfif Pamela Verasay es la nueva jefa de la bancada radical en la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Prensa Diputados de la Nación

La conformación del espacio estuvo atravesada por movimientos internos de último momento. La UCR perdió una banca pero ganó otra: Karina Banfi abandonó el bloque tras perder la disputa por la conducción contra Verasay —respaldada por el gobernador Alfredo Cornejo— y formalizó un monobloque propio (“Adelante Buenos Aires”). Al mismo tiempo, el gobernador correntino Gustavo Valdés, que había competido por Provincias Unidas (fuerza que también armó bloque), envió a su diputado Diógenes González a la bancada radical en un gesto que reordenó el mapa interno.

Aunque Verasay fue reelecta en la boleta de La Libertad Avanza en Mendoza, su presencia en la lista formó parte del acuerdo entre LLA y Cambia Mendoza, donde actuó como la pata radical de la lista.

Lourdes Arrieta y su cuarto bloque en dos años

Por su parte, Arrieta quedó incorporada al interbloque Provincias Unidas, que oficializó su composición minutos antes del inicio de la jura. Ese espacio, impulsado por la alianza de gobernadores opositores y dialoguistas, contará con 18 integrantes y buscará instalarse como un actor clave en el nuevo mapa legislativo.

A través de un comunicado, la nueva fuerza se autodefinió como “un espacio federal y republicano”, con una agenda centrada en producción, inversión y gestión de los gobiernos provinciales. Según señalaron, su objetivo será aportar sensatez y experiencia legislativa frente al escenario que se abre a partir del 10 de diciembre.

Lourdes Arrieta, Cámara de Diputados de la Nación 2025 02.jfif Lourdes Arrieta será miembro del cuarto bloque parlamentario desde que asumió su banca, en diciembre de 2023. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

“El interbloque Unidos lleva al Congreso una agenda de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública, la inversión y la generación de trabajo”, destacaron en el mensaje difundido a minutos de la sesión. “El país que soñamos se construye con proyectos, trabajo y diálogo”, añadieron.

El nuevo interbloque reúne figuras de peso político como Miguel Pichetto, Juan Schiaretti, Martín Lousteau, Gisela Scaglia, Nicolás Massot, Carlos Gutiérrez, Jorge Rizzotti, Pablo Farías, Mónica Frade, Ignacio García Aresca y María Inés Zigarán, entre otros. Entre ellos se incorporó también la mendocina Arrieta, quien continúa reacomodándose dentro del Congreso.

Es el cuarto bloque que integra en apenas dos años. Accedió a su banca por La Libertad Avanza, pero tras pelearse con Menem formó el monobloque Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal; y más tarde se sumó a Coherencia. Ahora desembarca en Provincias Unidas.