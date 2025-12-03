3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

La Cámara Baja eligió nuevas autoridades y los mendocinos fueron protagonistas. El papel que jugarán Luis Petri, Pamela Verasay y Lourdes Arrieta en la conformación que debuta el 10 de diciembre.

Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre.

Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre.

Dos de ellos asumieron responsabilidades parlamentarias para el próximo período legislativo, que va del 10 de diciembre de 2025 a fines de 2027. Se trata del exministro de Defensa, quien fue nombrado vicepresidente segundo de la Cámara, el tercer cargo en orden de importancia —detrás de la presidencia, que retuvo Martín Menem, y la vicepresidencia primera, que continúa en manos de Cecilia Moreau—; y de la radical Pamela Verasay, quien quedó al frente de la jefatura de su bloque.

Lee además
El mendocino juró como diputado de la Nación y fue designado en un rol relevante. video
Congreso Nacional

El fuerte discurso de Luis Petri contra el kirchnerismo en su debut como vicepresidente de Diputados
Emir Félix: Tengo un enorme desafío: trabajar por y para el desarrollo de Mendoza video
Juramento

Emir Félix, tras jurar como diputado: "Tengo el enorme desafío de trabajar por y para el desarrollo de Mendoza"

El fuerte discurso de Luis Petri en su nuevo rol como vicepresidente de Diputados

En su primera intervención en el recinto desde que volvió a la Cámara —ocupó una banca entre 2013 y 2021—, Luis Petri planteó una defensa cerrada del Gobierno de Javier Milei y cuestionó con dureza al kirchnerismo. El mendocino agradeció su designación y destacó la presencia del Presidente y de su gabinete en la sesión, algo que interpretó como una señal de respaldo político al nuevo período legislativo.

En su discurso, Petri reivindicó el trabajo realizado desde diciembre de 2023 para aprobar la Ley Bases, que calificó como un punto de inflexión. Según expresó, ese debate reflejó “un diálogo genuino” que después —a su criterio— se deterioró por “mezquindades electorales”.

Embed - Diputado Petri, Luis - LLA - Sesión Preparatoria 03-12-2025

El flamante vicepresidente segundo afirmó que la oposición en el Congreso “intentó sabotear sesión tras sesión el programa económico del Presidente”, mientras que La Libertad Avanza, aseguró, “cumplió con un mandato popular”.

“Venimos a apostar a una agenda de futuro, no a la agenda del pasado que propone el kirchnerismo. No a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión”, expresó.

Venimos a apostar a una agenda de futuro, no a la agenda del pasado que propone el kirchnerismo Venimos a apostar a una agenda de futuro, no a la agenda del pasado que propone el kirchnerismo

Y no faltaron las chicanas, principalmente por las críticas del justicialismo a la designación de Carlos Presti como su sucesor en la cartera castrense. "Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo porque el fundador del peronismo (por Juan Domingo Perón) era un militar y fue ministro de guerra. Pero se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros", disparó.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Política | Juraron los nuevos diputados nacionales: cinco son mendocinos En la sesión preparatoria de este miércoles asumieron los 127 legisladores que integrarán la Cámara de Diputados, con la presencia del presidente Javier Milei. Entre ellos, cinco representantes de Mendoza: Luis Petri @luispetriok - Pamela Verasay @pamela.verasay - Álvaro Martínez @lmartinezalvaro - Julieta Metral Asensio @maria_julieta_metral_asensio y Emir Félix @emirfelixok . Mendoza renovó cinco bancas: cuatro quedaron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y una para el PJ. Petri juró “por la Constitución, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo”. Más en sitioandino.com #Argentina #Política #Diputados #Mendoza Congreso"
View this post on Instagram

En una entrevista brindada a Andino Streaming semanas atrás, Petri anticipó que su paso por la cámara baja tendrá base en la agenda de seguridad. Recordó que durante su anterior mandato impulsó proyectos para endurecer penas a delincuentes violentos y para instalar inhibidores de señal en las cárceles, iniciativas que —reprochó— fueron rechazadas por el kirchnerismo.

Sostuvo que buscará tener una agenda propia, centrada en temas “concretos” vinculados a la seguridad y a la representación de Mendoza, pero sin perder de vista la defensa del Gobierno nacional.

“Mi objetivo es defender al Gobierno del presidente Milei y representar a Mendoza. Quiero llevar los problemas de los mendocinos al Congreso y trabajar en las soluciones”, dijo entonces.

Pamela Verasay, jefa de un reducido bloque radical

La legisladora que cumple su tercer mandato en el Congreso (uno como senadora, dos como diputada), quedó al frente del bloque radical más reducido desde el nacimiento del centenario partido: apenas seis integrantes.

Su designación quedó formalizada a través del comunicado interno enviado al presidente de la Cámara Menem, donde los legisladores que integran el espacio solicitaron reconocer la conformación y la presidencia de la mendocina.

Embed

El bloque “UCR – Unión Cívica Radical” quedó integrado por Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero (Chaco), Diógenes González (Corrientes), Darío Schneider (Entre Ríos), Lisandro Nieri (Mendoza) y Pamela Verasay (Mendoza), quien será su presidenta.

Pamela Verasay, Diputados de la Nación, tratamiento ley ómnibus.jfif
Pamela Verasay es la nueva jefa de la bancada radical en la C&aacute;mara de Diputados de la Naci&oacute;n.

Pamela Verasay es la nueva jefa de la bancada radical en la Cámara de Diputados de la Nación.

La conformación del espacio estuvo atravesada por movimientos internos de último momento. La UCR perdió una banca pero ganó otra: Karina Banfi abandonó el bloque tras perder la disputa por la conducción contra Verasay —respaldada por el gobernador Alfredo Cornejo— y formalizó un monobloque propio (“Adelante Buenos Aires”). Al mismo tiempo, el gobernador correntino Gustavo Valdés, que había competido por Provincias Unidas (fuerza que también armó bloque), envió a su diputado Diógenes González a la bancada radical en un gesto que reordenó el mapa interno.

Aunque Verasay fue reelecta en la boleta de La Libertad Avanza en Mendoza, su presencia en la lista formó parte del acuerdo entre LLA y Cambia Mendoza, donde actuó como la pata radical de la lista.

Lourdes Arrieta y su cuarto bloque en dos años

Por su parte, Arrieta quedó incorporada al interbloque Provincias Unidas, que oficializó su composición minutos antes del inicio de la jura. Ese espacio, impulsado por la alianza de gobernadores opositores y dialoguistas, contará con 18 integrantes y buscará instalarse como un actor clave en el nuevo mapa legislativo.

A través de un comunicado, la nueva fuerza se autodefinió como “un espacio federal y republicano”, con una agenda centrada en producción, inversión y gestión de los gobiernos provinciales. Según señalaron, su objetivo será aportar sensatez y experiencia legislativa frente al escenario que se abre a partir del 10 de diciembre.

Lourdes Arrieta, Cámara de Diputados de la Nación 2025 02.jfif
Lourdes Arrieta ser&aacute; miembro del cuarto bloque parlamentario desde que asumi&oacute; su banca, en diciembre de 2023.

Lourdes Arrieta será miembro del cuarto bloque parlamentario desde que asumió su banca, en diciembre de 2023.

“El interbloque Unidos lleva al Congreso una agenda de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública, la inversión y la generación de trabajo”, destacaron en el mensaje difundido a minutos de la sesión. “El país que soñamos se construye con proyectos, trabajo y diálogo”, añadieron.

El nuevo interbloque reúne figuras de peso político como Miguel Pichetto, Juan Schiaretti, Martín Lousteau, Gisela Scaglia, Nicolás Massot, Carlos Gutiérrez, Jorge Rizzotti, Pablo Farías, Mónica Frade, Ignacio García Aresca y María Inés Zigarán, entre otros. Entre ellos se incorporó también la mendocina Arrieta, quien continúa reacomodándose dentro del Congreso.

Es el cuarto bloque que integra en apenas dos años. Accedió a su banca por La Libertad Avanza, pero tras pelearse con Menem formó el monobloque Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal; y más tarde se sumó a Coherencia. Ahora desembarca en Provincias Unidas.

Temas
Seguí leyendo

Martín Menem seguirá al frente de la Cámara de Diputados

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

La Libertad Avanza suma a un diputado frigerista y desplaza al PJ: ya es la primera minoría en Diputados

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

Interna federal: dos bloques de gobernadores se disputan ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados

La Libertad Avanza suma a dos diputados del PRO y queda al borde de la primera minoría

Ulpiano Suarez: "Necesitamos un diálogo libre de ideologías y sostenido en la ciencia"

LO QUE SE LEE AHORA
Así juraron los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellos, los cinco mendocinos.
Congreso

Así juraron los nuevos diputados nacionales, entre ellos, los cinco mendocinos

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Te Puede Interesar

Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Por Facundo La Rosa
Ulpiano Suarez, participó este miércoles del V Congreso Internacional Agua para el Futuro.
ENCUENTRO INTERNACIONAL

Ulpiano Suarez: "Necesitamos un diálogo libre de ideologías y sostenido en la ciencia"

Por Cecilia Zabala
Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea.
Pioneros

Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea

Por Natalia Mantineo