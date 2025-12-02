Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Un fuerte sismo se produjo en la tarde de este martes 2 de diciembre en de Mendoza. El temblor ocurrió a las 20.28, con epicentro al norte de Las Heras, y fue percibido con severidad en el Gran Mendoza y otras localidades de la provincia.
Se produjo a las 20.28 y fue percibido en el Gran Mendoza y otros departamentos. La magnitud fue de 5 grados y ocurrió a solo diez kilómetros de profundidad.
Según el reporte preliminar del Instituto de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 5 grados en la escala de Richter, a una profundidad de solo diez kilómetros, razón por la cual se sintió fuertemente en la superficie, principalmente en edificios de altura.
El epicentro se ubicó a 61 kilómetros al norte de la Ciudad de Mendoza, en el límite entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, y la provincia de San Juan, donde también se percibió, según reportes de mendocinos y sanjuaninos en redes sociales.
