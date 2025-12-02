2 de diciembre de 2025
Movimiento telúrico.

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Se produjo a las 20.28 y fue percibido en el Gran Mendoza y otros departamentos. La magnitud fue de 5 grados y ocurrió a solo diez kilómetros de profundidad.

sismo, temblor, inpres
Por Sitio Andino Sociedad

Un fuerte sismo se produjo en la tarde de este martes 2 de diciembre en de Mendoza. El temblor ocurrió a las 20.28, con epicentro al norte de Las Heras, y fue percibido con severidad en el Gran Mendoza y otras localidades de la provincia.

Según el reporte preliminar del Instituto de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 5 grados en la escala de Richter, a una profundidad de solo diez kilómetros, razón por la cual se sintió fuertemente en la superficie, principalmente en edificios de altura.

sismo 2-12-25

El epicentro se ubicó a 61 kilómetros al norte de la Ciudad de Mendoza, en el límite entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, y la provincia de San Juan, donde también se percibió, según reportes de mendocinos y sanjuaninos en redes sociales.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo

  • Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.
  • Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.
  • Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias.

Armar la mochila

El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener:

  • recipiente con agua potable;
  • alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;
  • lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.
  • una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),
  • lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;
  • botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;
  • radio a pilas;
  • linterna y pilas;
  • silbato y guantes;
  • documentos personales y sus copias;
  • muda de ropa y manta de abrigo;
  • kit de aseo;
  • herramientas y alambre.
    Siempre hay que tener armada la mochila de emergencia en caso de sismo.

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
