Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Un fuerte sismo se produjo en la tarde de este martes 2 de diciembre en de Mendoza. El temblor ocurrió a las 20.28, con epicentro al norte de Las Heras, y fue percibido con severidad en el Gran Mendoza y otras localidades de la provincia.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Temblor | Fuerte sismo se sintió en varias partes de Mendoza Un movimiento sísmico se registró esta tarde en Mendoza y fue percibido en distintas zonas del Gran Mendoza y del interior provincial. En desarrollo. Más detalles en sitioandino.com #Mendoza #Sismo #Temblor" View this post on Instagram Según el reporte preliminar del Instituto de Prevención Sísmica (Inpres), la magnitud del movimiento telúrico fue de 5 grados en la escala de Richter, a una profundidad de solo diez kilómetros, razón por la cual se sintió fuertemente en la superficie, principalmente en edificios de altura.

sismo 2-12-25 El epicentro se ubicó a 61 kilómetros al norte de la Ciudad de Mendoza, en el límite entre los departamentos de Las Heras y Lavalle, y la provincia de San Juan, donde también se percibió, según reportes de mendocinos y sanjuaninos en redes sociales.

Plan de acción para organizar la familia en caso de sismo Hay que pensar y elegir un punto de encuentro familiar seguro para reunirse en caso de no estar en el hogar (plaza, parques cercanos) y también un punto seguro dentro de la casa para refugiarse.

Es importante que algún integrante de la familia aprenda prácticas de primeros auxilios para ayudar a lesionados; deben planear quién se encargará de cortar la luz o el gas; tener matafuego a mano; conocer el lugar donde estará la mochila de emergencia para tomarla de inmediato y planear como poner fuera de peligro a niños, ancianos y personas con discapacidad.

Estas recomendaciones también son aplicables a los grupos de trabajo, donde deben prever roles y preparar un kit de emergencias. Armar la mochila El Plan de Acción Familiar, incluye aprender a armar una Mochila de Emergencia. Una manera de saber qué elementos son indispensables para subsistir luego de un desastre.

La mochila debe tener: recipiente con agua potable;

alimentos no perecederos como enlatados, arroz, alimentos secos, barras de cereal o chocolate;

lista con teléfonos importantes de familiares, bomberos, hospital, 911.

una lista con los nombres de nuestros familiares (DNI, grupo sanguíneo, obra social, medicamentos que toman),

lista de nombres y teléfonos de familiares cercanos;

botiquín de primeros auxilios con medicamentos vitales;

radio a pilas;

linterna y pilas;

silbato y guantes;

documentos personales y sus copias;

muda de ropa y manta de abrigo;

kit de aseo;

herramientas y alambre.

mochila-emergencia-sismo-temblor-mochilajfif.webp Siempre hay que tener armada la mochila de emergencia en caso de sismo.