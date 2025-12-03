3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Pioneros

Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea

La idea es reducir la tasa de partos por cesárea. El plan se pondrá en marcha en el 2026 y se aplicará tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas.

Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea.

Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea.

 Por Natalia Mantineo

Con el objetivo de priorizar la salud materna e infantil, el Ministerio de Salud de Mendoza, liderado por el ministro Rodolfo Montero, presentó este miércoles la “Estrategia provincial para la reducción de partos por cesáreas”. Esta iniciativa busca revertir el alarmante crecimiento, especialmente en los hospitales del sector privado.

La presentación contó con la presencia de Eva Llopis, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y directivos de las principales maternidades públicas y privadas del Gran Mendoza.

Lee además
Entre señales confusas, el amor y la sexualidad revelan tensiones que aún no terminamos de comprender
Amores en tensión

Entre compromiso y responsabilidad: lo que realmente define el amor de pareja
Colectivo de Discapacidad Malargüe. video
3 de diciembre

En el Día de la Discapacidad familias de Malargüe reclaman por una inclusión real
partos por cesárea
Rodolfo Montero presentó detalles de la estrategia provincial para la reducción de partos por cesáreas.

Rodolfo Montero presentó detalles de la estrategia provincial para la reducción de partos por cesáreas.

Partos por cesárea: en el sector privado se realizan 8 de cada 10 nacimientos

El ministro Rodolfo Montero expresó una gran preocupación por el incremento de la tasa de partos por cesáreas, un fenómeno que afecta a la provincia de Mendoza, al país y al mundo. De acuerdo con lo expresado por el funcionario, el aumento es multifactorial y multicausal.

El foco de la preocupación se centra en el sector privado, donde la tasa alcanza un índice del 80%, lo que significa que 8 de cada 10 niños nacen por cesárea. Si bien la tasa es menor en el sector público, con un 40%, el ministro enfatizó que "hay un enorme trabajo por hacer y las maternidades del sector público están comprometidas".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideran que una tasa de cesáreas por encima del 10% tiene poca o nula justificación médica, siendo deseable alcanzar tasas cercanas al 15%.

Nacimiento - 358514
En el sector privado, existe un 80% de partos por cesárea.

En el sector privado, existe un 80% de partos por cesárea.

Múltiples riesgos de una cesárea no justificada

A la hora de implemental el plan estratégico, el titular de Salud fue enfático al destacar la importancia de su aplicación, señalando que la cesárea no es una "decisión liviana" y "no da lo mismo".

El procedimiento implica mayores riesgos tanto para la madre como para el bebé:

  • Para la madre: mayor riesgo de infección, complicaciones en otros órganos, recuperación más lenta y dolorosa, dificultad para amamantar y para cargar al bebé.

  • Para el bebé: mayor probabilidad de desarrollar alergias, asma, obesidad y dificultad respiratoria, con mayores ingresos a neonatología y riesgo de líquidos en los pulmones.

bebe prematuro recién nacido piecito
El ministro de Salud aseguró que realizar un parto por cesárea no es una decisión menor.

El ministro de Salud aseguró que realizar un parto por cesárea no es una decisión menor.

El dato más impactante es el aumento del riesgo de mortalidad:

  • La cesárea triplica el riesgo de mortalidad neonatal e infantil temprana (50% de riesgo en el primer año de vida).

  • Cuadriplica el riesgo de mortalidad materna.

  • Duplica el riesgo de que el niño ingrese a terapia neonatal por más de 7 días.

Los tres ejes de la estrategia: comienza en julio de 2026

Según expresó Montero, la "Estrategia provincial para la reducción de cesáreas" se pondrá en marcha a partir del 1 de julio de 2026 y se basa en tres pilares fundamentales que buscan un cambio estructural en el modelo de atención del parto:

1. Parto institucionalizado, no profesionalizado

El obstetra que acompaña a la madre durante el embarazo no será necesariamente el mismo que reciba al bebé. Los partos serán atendidos por un equipo de profesionales que se encuentren de guardia. Esto ocurrirá tanto en el sector público como en el privado.

“No es real que un médico asegure el éxito del parto. La seguridad, el cuidado y la calidad deben ser garantizados por la institución y no por un profesional determinado,” explicó Montero.

2. Concentración de partos

Al igual que en el sector público, en el ámbito privado los partos se concentrarán en las maternidades que cumplan con todos los requisitos de seguridad y calidad, garantizando así el mejor entorno para la madre y el niño.

3. Primacía del derecho y voluntad materna

El derecho fundamental es cuidar a la madre y al bebé. El nuevo sistema busca que las clínicas estén disponibles para hacer realidad la voluntad de las madres.

“No definimos si esa madre tiene que tener el bebé por cesárea o parto, la que decide es ella con la mejor decisión,” afirmó el ministro.

embarazada, parto, embarazo, ecografía.jpg
El obstetra que acompaña a la madre durante el embarazo no será necesariamente el mismo que reciba al bebé.

El obstetra que acompaña a la madre durante el embarazo no será necesariamente el mismo que reciba al bebé.

Compromiso de la región y diálogo constante

La directora de la OPS, Eva Llopis, felicitó a las autoridades de Mendoza por su audacia: “Mendoza, con esta implementación, será pionera en el país, los primeros en la región... Es un cambio en pro de la salud, la seguridad, los partos respetados y seguros".

Asimismo, el Ministerio de Salud destacó el "enorme compromiso" de las seis grandes maternidades del Gran Mendoza. Además, se anunció que todos los viernes, a partir de la implementación, se realizarán encuentros con madres, futuras madres, ONG y profesionales para discutir los cambios, recibir sugerencias y asegurar una adaptación constante y participativa de la estrategia.

Temas
Seguí leyendo

Ulpiano Suarez: "Necesitamos un diálogo libre de ideologías y sostenido en la ciencia"

Apuestas en línea: según la Cruz Roja 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al flagelo

Planes de ahorro en autos: ventajas, riesgos y lo que no siempre te cuentan

Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

Comenzó el V Congreso Agua en Mendoza con un llamado a construir un "futuro hídrico sostenible"

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cuál es la situación real del sector en Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: padres exigen que se dé marcha atrás con las sanciones impuestas

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión.
Escándalo

Destrozos en una escuela de Godoy Cruz: ante el reclamo de los padres, las autoridades tomaron una decisión

Cacho Garay enfrenta un complicado cuadro de salud.
Cuadro delicado

Grave deterioro en la salud de Cacho Garay: sufrió la amputación total de los dedos de un pie

Te Puede Interesar

Tres mendocinos con nuevos roles en la conformación que debutará en diciembre. video
Congreso nacional

El nuevo rol de dos de los diputados mendocinos electos y la que "saltó de charco" por cuarta vez

Por Facundo La Rosa
Ulpiano Suarez, participó este miércoles del V Congreso Internacional Agua para el Futuro.
ENCUENTRO INTERNACIONAL

Ulpiano Suarez: "Necesitamos un diálogo libre de ideologías y sostenido en la ciencia"

Por Cecilia Zabala
Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea.
Pioneros

Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea

Por Natalia Mantineo