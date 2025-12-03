Mendoza presentó un plan inédito para priorizar el parto vaginal por sobre la cesárea.

Con el objetivo de priorizar la salud materna e infantil, el Ministerio de Salud de Mendoza, liderado por el ministro Rodolfo Montero , presentó este miércoles la “Estrategia provincial para la reducción de partos por cesáreas” . Esta iniciativa busca revertir el alarmante crecimiento, especialmente en los hospitales del sector privado.

La presentación contó con la presencia de Eva Llopis , directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y directivos de las principales maternidades públicas y privadas del Gran Mendoza.

3 de diciembre En el Día de la Discapacidad familias de Malargüe reclaman por una inclusión real

Amores en tensión Entre compromiso y responsabilidad: lo que realmente define el amor de pareja

Rodolfo Montero presentó detalles de la estrategia provincial para la reducción de partos por cesáreas.

El ministro Rodolfo Montero expresó una gran preocupación por el incremento de la tasa de partos por cesáreas , un fenómeno que afecta a la provincia de Mendoza, al país y al mundo. De acuerdo con lo expresado por el funcionario, el aumento es multifactorial y multicausal .

El foco de la preocupación se centra en el sector privado, donde la tasa alcanza un índice del 80%, lo que significa que 8 de cada 10 niños nacen por cesárea. Si bien la tasa es menor en el sector público, con un 40%, el ministro enfatizó que "hay un enorme trabajo por hacer y las maternidades del sector público están comprometidas".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideran que una tasa de cesáreas por encima del 10% tiene poca o nula justificación médica, siendo deseable alcanzar tasas cercanas al 15%.

Nacimiento - 358514 En el sector privado, existe un 80% de partos por cesárea.

Múltiples riesgos de una cesárea no justificada

A la hora de implemental el plan estratégico, el titular de Salud fue enfático al destacar la importancia de su aplicación, señalando que la cesárea no es una "decisión liviana" y "no da lo mismo".

El procedimiento implica mayores riesgos tanto para la madre como para el bebé:

Para la madre: mayor riesgo de infección , complicaciones en otros órganos, recuperación más lenta y dolorosa, dificultad para amamantar y para cargar al bebé.

Para el bebé: mayor probabilidad de desarrollar alergias, asma, obesidad y dificultad respiratoria, con mayores ingresos a neonatología y riesgo de líquidos en los pulmones.

bebe prematuro recién nacido piecito El ministro de Salud aseguró que realizar un parto por cesárea no es una decisión menor.

El dato más impactante es el aumento del riesgo de mortalidad:

La cesárea triplica el riesgo de mortalidad neonatal e infantil temprana (50% de riesgo en el primer año de vida).

Cuadriplica el riesgo de mortalidad materna .

Duplica el riesgo de que el niño ingrese a terapia neonatal por más de 7 días.

Los tres ejes de la estrategia: comienza en julio de 2026

Según expresó Montero, la "Estrategia provincial para la reducción de cesáreas" se pondrá en marcha a partir del 1 de julio de 2026 y se basa en tres pilares fundamentales que buscan un cambio estructural en el modelo de atención del parto:

1. Parto institucionalizado, no profesionalizado

El obstetra que acompaña a la madre durante el embarazo no será necesariamente el mismo que reciba al bebé. Los partos serán atendidos por un equipo de profesionales que se encuentren de guardia. Esto ocurrirá tanto en el sector público como en el privado.

“No es real que un médico asegure el éxito del parto. La seguridad, el cuidado y la calidad deben ser garantizados por la institución y no por un profesional determinado,” explicó Montero.

2. Concentración de partos

Al igual que en el sector público, en el ámbito privado los partos se concentrarán en las maternidades que cumplan con todos los requisitos de seguridad y calidad, garantizando así el mejor entorno para la madre y el niño.

3. Primacía del derecho y voluntad materna

El derecho fundamental es cuidar a la madre y al bebé. El nuevo sistema busca que las clínicas estén disponibles para hacer realidad la voluntad de las madres.

“No definimos si esa madre tiene que tener el bebé por cesárea o parto, la que decide es ella con la mejor decisión,” afirmó el ministro.

embarazada, parto, embarazo, ecografía.jpg El obstetra que acompaña a la madre durante el embarazo no será necesariamente el mismo que reciba al bebé. Foto: Freepix

Compromiso de la región y diálogo constante

La directora de la OPS, Eva Llopis, felicitó a las autoridades de Mendoza por su audacia: “Mendoza, con esta implementación, será pionera en el país, los primeros en la región... Es un cambio en pro de la salud, la seguridad, los partos respetados y seguros".

Asimismo, el Ministerio de Salud destacó el "enorme compromiso" de las seis grandes maternidades del Gran Mendoza. Además, se anunció que todos los viernes, a partir de la implementación, se realizarán encuentros con madres, futuras madres, ONG y profesionales para discutir los cambios, recibir sugerencias y asegurar una adaptación constante y participativa de la estrategia.