Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

Temperaturas extremas en Mendoza: cómo cuidarse del calor y a qué estar atentos. Foto: Yemel Fil

Por Luis Calizaya







Luego de un breve respiro durante el fin de semana y parte del lunes del calor, la primera semana de diciembre arrancó con temperaturas que superaron los 30 °C en gran parte de Mendoza. A mitad de semana, y al igual que en otras provincias, San Rafael y Malargüe figuraron entre las localidades con las marcas más altas del país.

Calor en Mendoza: qué localidades están entre las más cálidas de Argentina Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional mostró que dos estaciones mendocinas registraron algunas de las temperaturas más elevadas del país: San Rafael marcó 34,2 °C y Malargüe 31,0 °C. Hasta las 16:00 también se encontraba en la lista la estación de San Martín con 35.4ºC.

En términos generales, algunas estaciones de Mendoza promediaron alrededor de 34,7 °C; a nivel nacional, la jornada alcanzó picos de hasta 36 °C en zonas de San Juan. Se espera que el calor persista hasta el jueves, con máximas estimadas entre 35 °C y 36 °C en varios sectores de la provincia.

Pronóstico extendido para el jueves 4 de diciembre Para este jueves 4 de diciembre, el día amanece despejado. Desde las 13, inicio de nubosidad en toda la franja Oeste. A partir de las 15, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza con tormentas de lluvia. Desde las 16 se suman tormentas en zona Sur, y se extienden luego hacia Valle de Uco.

No se descarta la caída de granizo, especialmente en Gran Mendoza, zona Sur y Valle de Uco. Estas tormentas podrían persistir hasta la medianoche. La máxima sería de 35 grados y la mínima de 22 grados.