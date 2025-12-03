3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Jornada calurosa

Mendoza bajo fuego: lidera el ranking de las temperaturas más altas del país

El miércoles llegó con temperaturas que treparon hasta los 35 grados. Esto se espera para los próximos días en Mendoza.

Temperaturas extremas en Mendoza: cómo cuidarse del calor y a qué estar atentos.

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Luego de un breve respiro durante el fin de semana y parte del lunes del calor, la primera semana de diciembre arrancó con temperaturas que superaron los 30 °C en gran parte de Mendoza. A mitad de semana, y al igual que en otras provincias, San Rafael y Malargüe figuraron entre las localidades con las marcas más altas del país.

Calor en Mendoza: qué localidades están entre las más cálidas de Argentina

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional mostró que dos estaciones mendocinas registraron algunas de las temperaturas más elevadas del país: San Rafael marcó 34,2 °C y Malargüe 31,0 °C. Hasta las 16:00 también se encontraba en la lista la estación de San Martín con 35.4ºC.

En términos generales, algunas estaciones de Mendoza promediaron alrededor de 34,7 °C; a nivel nacional, la jornada alcanzó picos de hasta 36 °C en zonas de San Juan. Se espera que el calor persista hasta el jueves, con máximas estimadas entre 35 °C y 36 °C en varios sectores de la provincia.

Pronóstico extendido para el jueves 4 de diciembre

Para este jueves 4 de diciembre, el día amanece despejado. Desde las 13, inicio de nubosidad en toda la franja Oeste. A partir de las 15, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza con tormentas de lluvia. Desde las 16 se suman tormentas en zona Sur, y se extienden luego hacia Valle de Uco.

No se descarta la caída de granizo, especialmente en Gran Mendoza, zona Sur y Valle de Uco. Estas tormentas podrían persistir hasta la medianoche. La máxima sería de 35 grados y la mínima de 22 grados.

