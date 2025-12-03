Comenzó el V Congreso Agua en Mendoza con un llamado a construir un "futuro hídrico sostenible"

El V Congreso Internacional Agua para el Futuro quedó inaugurado este miércoles en Mendoza. En la apertura el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, repasó la evolución histórica del encuentro y subrayó el rol estratégico que hoy adquiere en un contexto atravesado por el cambio climático y la necesidad de construir consensos duraderos en materia de agua.

Con más de 100 especialistas de diez países convocados, la nueva edición organizada por el Departamento General de Irrigación propone como un espacio para intercambiar experiencias, debatir políticas y avanzar hacia un nuevo acuerdo social y cultural sobre el recurso hídrico, un nuevo pacto por el agua . Continuará hasta mañana.

La apertura reunió a autoridades provinciales, referentes del sector, académicos, profesionales y organizaciones vinculadas a la gestión del agua, en un ámbito donde la innovación, la tecnología y la seguridad hídrica se anunciaron como ejes centrales.

Marinelli destacó que este congreso se enmarca en una transformación profunda del modo en que Mendoza y el mundo abordan el uso, la planificación y la protección del recurso.

En su discurso, el superintendente repasó los hitos que marcaron el crecimiento del ciclo Agua para el Futuro desde su creación, en 2017.

Congreso del agua 2025, sergio marinelli El titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, inauguró el V Congreso Internacional "Aguar para el futuro". Foto: Yemel Fil

“Por ello, una vez más, en 2025 sostenemos la importancia de reservar un tiempo y un espacio en el cual converjan las mejores y más innovadoras ideas y experiencias contadas en primera persona por sus protagonistas. Más de 100 expertos locales, nacionales e internacionales de 10 países aportarán sus experiencias y conocimientos sobre la planificación, regulación, gestión y control de los diversos usos del agua y del servicio público de agua potable y saneamiento. Los riesgos vinculados al recurso hídrico y la educación y cultura para la gobernanza del agua”, explicó. La presencia de especialistas de distintos continentes, aseguró, permitirá un intercambio enriquecedor.

Hacia nuevas formas de gestionar el agua

Marinelli contextualizó además el desafío actual de gestionar el agua en territorios áridos como Mendoza: “Vivimos épocas de cambios vertiginosos y la gestión del agua no queda fuera, requiere innovación y adaptación. El agua ha sido siempre un factor determinante en el desarrollo y en territorios áridos como nuestro, la supervivencia depende históricamente de la capacidad de planificar, administrar y proteger este recurso esencial”. En ese sentido, advirtió que la provincia atraviesa un cambio estructural.

Congreso del agua 2025, sergio marinelli El lema de este Congreso es “Hacia un nuevo acuerdo por el agua”. Foto: Yemel Fil

“Uno de los grandes retos a los que hoy nos enfrentamos es que el modelo histórico de la administración enfrenta un cambio de paradigma. El agua ha dejado de ser un recurso ligado principalmente a la producción para convertirse en un bien ambiental, social y económico. A ello se suma el impacto del cambio climático que intensifica la disponibilidad hídrica y le obliga a adoptar medidas innovadoras, integradas y sostenibles, aplicando las nuevas tecnologías disponibles”. Este escenario, señaló, obliga a repensar las herramientas institucionales y los modelos de decisión.

“Estos cambios exigen repensar la gestión, la administración y sobre todo la responsabilidad colectiva de asegurar su disponibilidad para las generaciones futuras. Cada etapa histórica ha demandado respuestas distintas, las que actualmente transitamos también. Desde obras de infraestructura y marcos legales hasta consensos, sociales y cambios en los ámbitos cotidianos”, agregó. La clave, según expresó, es generar una transición hacia una seguridad hídrica robusta.

“Hoy la magnitud de los desafíos requiere un salto cualitativo hacia la seguridad hídrica, entendida como la capacidad de garantizar agua en calidad y cantidad suficiente en un contexto de incertidumbre climática, implica gestionar riesgos, anticipar escenarios involucrando a cada ciudadano, los sectores productivos, las instituciones académicas y científicas del Estado”. De esta manera, convocó a todos los actores involucrados a asumir un compromiso activo.

“Hacia un nuevo acuerdo por el agua”

En ese marco, el V Congreso se propone ser un espacio para revisar las ideas existentes y construir nuevas bases para el futuro, bajo el lema “Hacia un nuevo acuerdo por el agua”.

“Y por todo esto, el Quinto Congreso Internacional de Agua para el Futuro propone ser un espacio para compartir experiencias que nos enriquezcan, para avanzar hacia dónde, hacia un nuevo acuerdo por el agua, un acuerdo que no se limite a lo técnico y normativo, sino que también incluye una profunda dimensión cultural. La pregunta que debemos hacernos en definitiva, la que llegará a estos días de debate y reflexión, ¿a qué estamos dispuestos a comprometernos para asegurar el agua del futuro?”.

“Esperamos que este congreso sea un evento inspirador, que el esfuerzo de reunir a los profesionales del agua de todo el mundo responsables políticos, empresarios, investigadores, creadores, educadores y a la sociedad en general sean imprescindibles en un curso inicial para iniciar decisiones que nos ayuden a crear un futuro hídrico sostenible”.

Congreso del agua 2025 El V Congreso Agua para el Futuro reúne a especialistas locales, nacionales e internacionales. Foto: Yemel Fil

Con esa consigna, la nueva edición del Congreso Agua para el Futuro abrió su agenda de conferencias, paneles y encuentros, con la mirada puesta en los desafíos que plantea la gestión del agua en la era del cambio climático.