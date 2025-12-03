3 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Godoy Cruz compartió sus políticas hídricas, de territorio y ambiente ante expertos internacionales

Godoy Cruz expuso programas de infraestructura, consumo eficiente y adaptación climática para enfrentar los desafíos de la urbanización y el manejo del agua.

Godoy Cruz compartió sus políticas hidrícas.

Godoy Cruz compartió sus políticas hidrícas.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz expuso su experiencia en el V Congreso Internacional Agua para el Futuro, que se desarrolla bajo el lema “Hacia un nuevo acuerdo por el agua”.

Cabe destacar que, el encuentro, realizado en el Auditorio Ángel Bustelo, ha convocado a referentes de más de 10 países y a actores locales. Es que, el objetivo es promover el diálogo y la construcción colectiva en torno a la gestión del recurso hídrico.

A lo largo de las jornadas, las exposiciones de especialistas se enfocaron en nuevos modelos de gestión frente al cambio climático. Como así también, en los desafíos urbanos y las transformaciones del territorio. Además, se compartieron estrategias y experiencias no sólo desde lo técnico y lo normativo, sino también desde dimensiones culturales, educativas y comunitarias.

image

Planificación hídrica: la mirada de Godoy Cruz

Godoy Cruz integró la Mesa I de Planificación Hídrica. Allí, el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Arq. Darío Falcone, presentó la estrategia local para enfrentar problemas vinculados a la expansión urbana. En este sentido, Falcone detalló acciones vinculadas al aumento del consumo de agua y los riesgos aluvionales. Como así también, la necesidad de adaptar la infraestructura a un contexto climático cada vez más desafiante.

Es importante resaltar que, Godoy Cruz cuenta con 36 km² de superficie urbana, 71 km² de piedemonte y una densidad de 5.689 habitantes por km² en zona urbana. Asimismo, cuenta con una población de 204.837 personas y más de 68 mil viviendas. Por lo que, la presión sobre el recurso hídrico se vuelve cada vez más compleja.

Por lo tanto, el Municipio enfrenta desafíos relacionados con el crecimiento poblacional y la urbanización. Es que, estos factores impactan en la calidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes.

image

Programas y planes en Godoy Cruz para una ciudad resiliente

Durante la presentación, se desarrollaron los programas alineados a los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT). Entre ellos, se destacaron las mejoras en las redes de infraestructura y la promoción de buenos hábitos de consumo. También, las líneas de acción del programa Godoy Cruz resiliente y recurso hídrico eficiente.

Además, se expusieron los avances del Plan Local de Acción Climática 2020 y del Plan del Oeste 2025. Es que, estas herramientas son esenciales para orientar el crecimiento urbano y las intervenciones territoriales para reducir riesgos, optimizar el uso del agua y fortalecer la adaptación frente al cambio climático.

Una gestión que integra ambiente, territorio y comunidad

Finalmente, la participación de Godoy Cruz en el Congreso permitió mostrar políticas públicas que articulan planificación urbana, cuidado del ambiente y participación ciudadana. A través de estos enfoques integrados, el Municipio busca consolidar una ciudad cada vez más resiliente, sostenible y preparada para los desafíos hídricos del presente y del futuro.

