Godoy Cruz incorpora 25 árboles en su ciclovía principal como parte de un plan de compensación de carbono

El Municipio de Godoy Cruz y la empresa MATE.BIKE ARGENTINA concretaron un acuerdo ambiental que incluye el asesoramiento de Vivero Galería Botánica. Por lo tanto, la idea es avanzar en acciones de compensación de carbono.
El acuerdo en Godoy Cruz con MATE.BIKE incluye asesoramiento técnico y suma un nuevo aliado al plan de forestación municipal.
Cabe destacar que, la iniciativa se llevó a cabo a partir de la donación de 25 árboles. De hecho, es parte del compromiso de neutralizar el impacto del traslado de las bicicletas eléctricas hasta el departamento.
Así, durante los últimos días de noviembre, el Municipio seleccionó los espacios adecuados para la plantación. Entonces, se incorporaron fresnos americanos y fresnos rojos en tamaño semiejemplar, lo que favorece su adaptación y reduce riesgos de vandalismo.
Por lo tanto, los ejemplares fueron colocados en los distintos paradores del sistema BiciTRAN ubicados sobre la ciclovía principal. Por lo que, el objetivo es contribuir a la sombra, el cuidado de las bicicletas públicas y la calidad urbana.
En síntesis, este acuerdo refuerza la política ambiental de Godoy Cruz y su estrategia de movilidad sostenible. Además, suma un nuevo aliado privado al plan de forestación y cuidado del arbolado público del departamento, en línea con el desarrollo de ciudades más saludables y ecológicas.