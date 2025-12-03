Godoy Cruz incorpora 25 árboles en su ciclovía principal como parte de un plan de compensación de carbono

25 nuevos árboles en Godoy Cruz.

Cabe destacar que, la iniciativa se llevó a cabo a partir de la donación de 25 árboles. De hecho, es parte del compromiso de neutralizar el impacto del traslado de las bicicletas eléctricas hasta el departamento.

Plantación estratégica en paradores de BiciTRAN de Godoy Cruz Así, durante los últimos días de noviembre, el Municipio seleccionó los espacios adecuados para la plantación. Entonces, se incorporaron fresnos americanos y fresnos rojos en tamaño semiejemplar, lo que favorece su adaptación y reduce riesgos de vandalismo.

Por lo tanto, los ejemplares fueron colocados en los distintos paradores del sistema BiciTRAN ubicados sobre la ciclovía principal. Por lo que, el objetivo es contribuir a la sombra, el cuidado de las bicicletas públicas y la calidad urbana.

Distribución de los árboles Estación 13: 1 Fresno Americano

Estación 16: 5 Fresnos Americanos / 4 Fresnos Rojos (sector juegos)

Estación 17: 2 Fresnos Rojos / 2 Fresnos Americanos

Estación 24: 7 Fresnos Americanos / 4 Fresnos Rojos Compromiso sostenido con la forestación en Godoy Cruz En síntesis, este acuerdo refuerza la política ambiental de Godoy Cruz y su estrategia de movilidad sostenible. Además, suma un nuevo aliado privado al plan de forestación y cuidado del arbolado público del departamento, en línea con el desarrollo de ciudades más saludables y ecológicas.