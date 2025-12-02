2 de diciembre de 2025
El "Modelo Godoy Cruz" fue expuesto en Brasil como una estrategia innovadora para bajar el delito

Godoy Cruz mostró cómo el uso de datos, la Alerta Comunitaria y el policiamiento por cuadrantes permiten anticipar incidentes.

image

La presentación destacó cómo Godoy Cruz, un municipio que forma parte del Gran Mendoza en Argentina, está logrando bajar el delito. Como así también, fortalecer la confianza ciudadana mediante una estrategia que combina participación comunitaria, prevención social y policiamiento en base a evidencia.

Un modelo basado en evidencia, derechos y cooperación

Costarelli enfatizó que, aunque la seguridad es primariamente una responsabilidad provincial en Argentina, su municipio decidió asumir un rol activo. Por lo tanto, logró profundizar una estrategia de cooperación interjurisdiccional con el gobierno provincial, para abordar el desafío de la seguridad.

Ciertamente, el Modelo de Seguridad ciudadana de Godoy Cruz se basa en:

  • Evidencia y Derechos Humanos. Por lo que, se prioriza la evidencia, el respeto a los derechos humanos y la participación comunitaria activa. Así, las políticas públicas se diseñan con una estrategia de “adopción y adaptación” de experiencias exitosas de otros lugares. De manera tal que, se evalúan resultados y se corrige el rumbo cuando es necesario.
  • Prevención y empoderamiento ciudadano. En este sentido, la estrategia prioriza la prevención, el empoderamiento colectivo, y la colaboración, evitando los enfoques punitivos tradicionales. Es que, la mejor política de seguridad es la que transforma el entorno urbano y fortalece el vínculo entre la comunidad y los representantes locales. Esto incluye la recuperación de espacios públicos, iluminación de calles y diálogo permanente con la ciudadanía.
image

Tecnología y participación: pilares de la seguridad

Durante la jornada, el Intendente destacó dos programas clave que integran tecnología y compromiso social:

  • Sistema de Alerta Comunitaria (SAC)

Este sistema involucra a la sociedad, de forma directa, en la prevención del delito. De hecho, ya cuenta con más de 700 centrales distribuidas en el departamento.

Es importante resaltar, que cuenta con tecnología de respuesta rápida. Es que, se utiliza aplicaciones móviles y redes celulares para clasificar incidentes y georreferenciar ubicaciones, facilitando respuestas ágiles. Además, permite contacto directo entre vecinos, monitoreo municipal y servicios de emergencia, utilizando sirenas y alarmas para coordinar la reacción organizada.

Asimismo, este sistema ha generado un fuerte impacto, debido a que este año ya cuenta con 17.500 usuarios. Ciertamente, el 80% de los usuarios aprueba y apoya las estrategias de seguridad ciudadana. Así, la participación activa de la gente es clave para la anticipación y las soluciones.

2. Godoy Cruz + Policía

Se trata de un esquema de Policiamiento en cuadrantes. Así, el programa divide el territorio en cuadrantes para un patrullaje dinámico y presencia policial cercana. Por lo tanto, los agentes de la policía provincial recorren zonas conflictivas en diez vehículos de última generación comprados por el Municipio.

Además, una herramienta esencial del programa es la Vigilancia basada en datos. Es que, desde este año, se utiliza el análisis criminal para focalizar los recursos policiales en las zonas críticas. Así, el monitoreo policial utiliza la georreferenciación con el SAC para identificar puntos críticos y patrullar eficientemente. Por lo que, es importante resaltar que este enfoque proactivo permite la intervención temprana y la resolución rápida de conflictos.

Resultados concretos y lecciones en Godoy Cruz

A su vez, el modelo ya muestra resultados efectivos, evidenciando la capacidad de los gobiernos locales para contribuir a la seguridad ciudadana. Una pieza central del sistema es el Centro de Monitoreo, desde donde se operan 400 cámaras de videovigilancia en tiempo real. Por lo que, las imágenes se procesan con inteligencia artificial para detectar rostros, patentes y patrones de comportamiento.

Para replicar este éxito, Costarelli indicó que es fundamental la participación vecinal activa y una voluntad política comprometida y sostenida, además de trabajar siempre con base en evidencia e información.

En su mensaje final, el Intendente destacó la importancia de la cooperación regional y sentenció: “La ecuación es simple, pero potente: cuando los problemas son comunes, la respuesta debe ser colectiva”.

