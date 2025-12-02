El "Modelo Godoy Cruz" fue expuesto en Brasil como una estrategia innovadora para bajar el delito

El intendente, Diego Costarelli , presentó este martes el “Modelo Godoy Cruz : seguridad integral” en el Foro de Seguridad Pública de la XXX Cumbre de la Red Mercociudades, en Brasil . Así, la exposición formó parte del panel " Construyendo ciudades seguras: casos exitosos de América Latina”.

La presentación destacó cómo Godoy Cruz, un municipio que forma parte del Gran Mendoza en Argentina, está logrando bajar el delito . Como así también, fortalecer la confianza ciudadana mediante una estrategia que combina participación comunitaria, prevención social y policiamiento en base a evidencia.

Compromiso municipal con la salud pública En Godoy Cruz, la protección animal se vive en cada rincón del departamento

Costarelli enfatizó que, aunque la seguridad es primariamente una responsabilidad provincial en Argentina , su municipio decidió asumir un rol activo. Por lo tanto, logró profundizar una estrategia de cooperación interjurisdiccional con el gobierno provincial, para abordar el desafío de la seguridad.

Sistema de Alerta Comunitaria (SAC)

Este sistema involucra a la sociedad, de forma directa, en la prevención del delito. De hecho, ya cuenta con más de 700 centrales distribuidas en el departamento.

Es importante resaltar, que cuenta con tecnología de respuesta rápida. Es que, se utiliza aplicaciones móviles y redes celulares para clasificar incidentes y georreferenciar ubicaciones, facilitando respuestas ágiles. Además, permite contacto directo entre vecinos, monitoreo municipal y servicios de emergencia, utilizando sirenas y alarmas para coordinar la reacción organizada.

Asimismo, este sistema ha generado un fuerte impacto, debido a que este año ya cuenta con 17.500 usuarios. Ciertamente, el 80% de los usuarios aprueba y apoya las estrategias de seguridad ciudadana. Así, la participación activa de la gente es clave para la anticipación y las soluciones.

2. Godoy Cruz + Policía

Se trata de un esquema de Policiamiento en cuadrantes. Así, el programa divide el territorio en cuadrantes para un patrullaje dinámico y presencia policial cercana. Por lo tanto, los agentes de la policía provincial recorren zonas conflictivas en diez vehículos de última generación comprados por el Municipio.

Además, una herramienta esencial del programa es la Vigilancia basada en datos. Es que, desde este año, se utiliza el análisis criminal para focalizar los recursos policiales en las zonas críticas. Así, el monitoreo policial utiliza la georreferenciación con el SAC para identificar puntos críticos y patrullar eficientemente. Por lo que, es importante resaltar que este enfoque proactivo permite la intervención temprana y la resolución rápida de conflictos.

Resultados concretos y lecciones en Godoy Cruz

A su vez, el modelo ya muestra resultados efectivos, evidenciando la capacidad de los gobiernos locales para contribuir a la seguridad ciudadana. Una pieza central del sistema es el Centro de Monitoreo, desde donde se operan 400 cámaras de videovigilancia en tiempo real. Por lo que, las imágenes se procesan con inteligencia artificial para detectar rostros, patentes y patrones de comportamiento.

Para replicar este éxito, Costarelli indicó que es fundamental la participación vecinal activa y una voluntad política comprometida y sostenida, además de trabajar siempre con base en evidencia e información.

En su mensaje final, el Intendente destacó la importancia de la cooperación regional y sentenció: “La ecuación es simple, pero potente: cuando los problemas son comunes, la respuesta debe ser colectiva”.