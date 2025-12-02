Godoy Cruz, presente en Brasil: Diego Costarelli integra un panel sobre ciudades más seguras

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , participará en el Foro de Seguridad Pública en Perspectivas Transversales . El mismo se realizará este 2 de diciembre en el Teatro Popular del Caminho Niemeyer, en Niterói, Río de Janeiro, Brasil .

Asimismo, el evento forma parte de la XXX Cumbre Mercociudades 2025. Cabe destacar que Costarelli actuará como panelista en la Mesa 1, titulada “Construyendo ciudades seguras: casos de éxito en América Latina”.

En esta oportunidad, el panel tiene como objetivo analizar cómo diferentes ciudades latinoamericanas han logrado reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. A la vez, se debatirán estrategias innovadoras, integradas y basadas en evidencia. También se abordarán modelos de gestión integrados, programas de prevención, estrategias policiales y urbanismo social. Así, el propósito es identificar elementos comunes de éxito, límites y condiciones para adaptar solucione en distintos territorios.

Por otra parte, la discusión también profundizará en la experiencia del Pacto Niterói Contra a Violência 2025–2030 , reconocido como una tecnología social de referencia en América Latina. En ese sentido, abordará el papel de la innovación tecnológica en la seguridad ciudadana, explorando modelos de gobernanza digital que garanticen transparencia y potencien políticas preventivas.

Previo a su participación en el Foro de Seguridad, Diego Costarelli visitó el Centro Integrado de Niterói

El intendente Diego Costarelli visitó el Centro Integrado de Seguridad Público de Niterói, en la estado brasileño de Río de Janeiro. El objetivo fue intercambiar experiencias y conocer las políticas que se implementan en la ciudad, con el foco puesto en perfeccionar las acciones que se realizan en pos de mejorar la seguridad de los gobiernos locales.

El encuentro fue encabezado por Gilson Chagas, secretario de Orden Público de Niteroi, quien dio detalles acerca de las políticas policiales, que integran gobiernos de distintos niveles, en conjunto con las actividades de prevención.

En el centro de monitoreo se ubican las cámaras y se integran con información de relevancia para concretar las tareas de seguridad.

Participantes destacados en Brasil del Foro

Además del intendente Diego Costarelli, la Mesa 1 contará con la participación de otros especialistas y gestores públicos de prestigio en América Latina.

Tendrá como moderadores a Alberto Kopittke, director ejecutivo del Instituto Ciudad Segura y Eduardo Vergara, jefe de la División de Seguridad Ciudadana para América Latina y el Caribe del BID.

A su vez, acompañarán a Costarelli en el panel Gilson Chagas, secretario de Orden Público de Niterói; Luísa Portugal, gerente de proyectos del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York y de la Red Peace in Our Cities; y Hugo Acero Velásquez, exsecretario de Seguridad de Bogotá.