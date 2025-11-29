Robos en la madrugada: recuperan un auto de un chofer de plataforma y una moto de una concesionaria

La moto recuperada por la Policía, que había sido robada de una concesionaria de Godoy Cruz.

Durante la madrugada de este sábado, la Policía de Mendoza recuperó dos vehículos robados en hechos distintos ocurridos en Guaymallén y Godoy Cruz . En el primer caso, un chofer de aplicación fue asaltado mientras trabajaba; en el segundo, delincuentes sustrajeron una moto de una concesionaria tras forzar el ingreso. Ambos rodados fueron hallados en operativos que incluyeron patrullajes y asistencia del sistema de videovigilancia .

Un joven de 24 años que trabajaba como chofer de aplicación fue asaltado en Guaymallén . El episodio ocurrió cerca de la 0.15 , cuando al llegar a la intersección de Gobernador Videla y Civit fue abordado por sujetos armados , quienes le sustrajeron el Fiat Cronos , su celular y documentación.

Tras el aviso a la central policial, se montó un patrullaje y el GPS del vehículo marcó una ubicación en calle Manuel A. Sáenz, en Las Heras , donde los efectivos lograron recuperar el auto . Intervino la Oficina Fiscal Nº 1.

Horas más tarde, alrededor de las 4 , se registró un segundo hecho en una concesionaria ubicada en San Martín Sur 1123 , en Godoy Cruz, donde un hombre de 50 años denunció el robo de una moto Betamotor blanca con rojo .

El local había sido violentado mediante daño en la cerradura de la puerta vidriada del frente. A partir de un alerta al CEO y el monitoreo de cámaras, los operadores detectaron a los responsables circulando por calle Benegas, lo que permitió desplegar móviles de la Unidad de Acción Preventiva.

Durante el patrullaje, la Policía identificó a un sospechoso a bordo de la moto robada, quien inició la fuga hacia un descampado, donde arrojó el rodado para seguir corriendo. Fue aprehendido en calle Dique Las Tunas y Draghi, y la moto quedó finalmente recuperada. El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.