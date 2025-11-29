Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

En Mendoza, la relación con la montaña es cotidiana y profunda, pero ese vínculo cercano no evita descuidos que pueden poner en riesgo a quienes practican trekking . En tiempos donde crece la cantidad de personas que se animan a esta actividad, escuchar a referentes con experiencia es clave. Las recomendaciones adecuadas pueden marcar la diferencia entre una salida segura y un mal momento.

Con más de 15 años coordinando grupos, campamentos y actividades de vida en la naturaleza, Dario Terraza se ha convertido en un referente local. Es coordinador del grupo "Los Cóndores" desde hace 13 años, es profesor del grupo "Runners de Ciudad" (de la Municipalidad de Ciudad) y coordinador del grupo "Los Caciques (de la Municipalidad de Guaymallén). Además tiene en su haber dos libros, el segundo: "Del Arco al Plata" es referido a experiencias compartidas en la montaña.

Su mirada combina técnica, pedagogía y pasión por la montaña. “Siempre insisto en que el respeto es lo primero” , afirma en la entrevista, subrayando que ningún cerro debe subestimarse, desde el Arco hasta los picos más altos.

En la charla, Terraza despeja una duda frecuente: “Para mí no hay diferencia. Senderismo es la palabra en español para trekking”. Sin embargo, admite que muchas veces se usa el primer término para salidas en precordillera y el segundo para rutas más altas. La clave, sostiene, es comprender el entorno y prepararse para él , sin importar cómo se lo nombre.

Sin embargo, el profesor aclara un concepto que suele generar confusión: “A veces se mezcla deporte con actividad. El trail o la escalada son deportes; el trekking es una actividad física, no competitiva”. Esa diferencia, explica, ayuda a entender que el enfoque debe ser recreativo, pero no por eso menos responsable.

Los cerros mendocinos ofrecen una variedad única: desde suaves desniveles hasta desafíos andinos de gran altura. “Acá tenés desde el Cerro Arco, que tiene 650 metros, al Aconcagua que tiene casi 7000. Partiendo de ahí, tenés una gama de progresión que es de 1000, 2000, 2500, 3000, 3100, 4000, 4500, etc. O sea, tenés toda la variedad de cerro y todas las alturas que quieras hacer hasta llegar al Aconcagua”, explicó el profesor. Esta amplitud explica el auge de la actividad, pero también la necesidad de hacerlo con criterio.

Errores habituales y cómo prevenirlos

Para Terraza, el principal problema es la falta de respeto a la montaña. “El respeto desde todos los aspectos, no solo del cuidado del medio ambiente sino, desde el respeto a transitar de manera segura y consciente. La gente no lee sobre el lugar y subestima. Vas al Arco un fin de semana y ves personas sin agua, sin ropa adecuada, sin calzado”. La subestimación, insiste, es uno de los riesgos más grandes.

A esto se suman otros errores frecuentes:

No revisar el clima , fundamental para evitar golpes de calor o exposiciones al frío extremo.

, fundamental para evitar golpes de calor o exposiciones al frío extremo. No avisar a dónde se va , algo sencillo pero vital ante cualquier emergencia. Es importante que alguien sepa a qué cerro va a subir y en lo posible informar la ruta que se piensa seguir.

, algo sencillo pero vital ante cualquier emergencia. Es importante que alguien sepa a qué cerro va a subir y en lo posible informar la ruta que se piensa seguir. No tener preparación física mínima, incluso para cerros populares.

“Los cerros tienen altimetría, el terreno es inestable y las pulsaciones suben. No es como caminar en el Parque San Martín”, advierte, remarcando la importancia de entrenar al menos dos o tres veces por semana.

Tres elementos indispensables para comenzar

Cuando se le consulta qué no puede faltar en una primera salida, Terraza lo resume así:

Respeto por la montaña , desde el cuidado ambiental hasta la conciencia del propio límite.

, desde el cuidado ambiental hasta la conciencia del propio límite. Conocer el lugar y chequear el clima , dos acciones que evitan la mayoría de los incidentes.

, dos acciones que evitan la mayoría de los incidentes. Ropa y equipamiento adecuados, siempre adaptados a la temporada.

“No subestimes ninguna montaña, ni siquiera un cerro”, repite como mantra, consciente de que muchos accidentes ocurren en zonas consideradas “fáciles”. “No subestimes ninguna montaña, ni siquiera un cerro”, repite como mantra, consciente de que muchos accidentes ocurren en zonas consideradas “fáciles”.

Beneficios emocionales y una comunidad que crece

Más allá de lo físico, Terraza destaca el impacto emocional: “Para mí es terapéutico. Escuchás la naturaleza, te relajás, pensás. Es un complemento ideal de cualquier terapia”. La montaña, señala, ofrece un espacio de respiro mental, especialmente necesario en los tiempos que corren.

Cada fin de semana aparecen más grupos de amigos, familias y personas de todas las edades interesados en conectar con la montaña y disfrutar de sus paisajes. Este auge se debe tanto al deseo de actividad al aire libre como a la búsqueda de un estilo de vida más saludable y en contacto con la naturaleza. Como también, la búsqueda de la alegría, la relajación y el disfrute que todo mendocino (y turista) alguna vez experimentó con solo poner un pie en un cerro.

Vivir en la provincia de Mendoza y tener tan al alcance de la mano el escenario majestuoso de las montañas es, sin dudas, un privilegio. Pero demanda respeto y preparación. Informarse, tomar conciencia de la tierra que se pisa, estar preparado físicamente y contar con una buena guía es fundamental. Es la forma de manifestar el respeto que esta actividad merece.