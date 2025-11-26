26 de noviembre de 2025
Para qué sirve el té de melisa y cómo aprovechar esta planta medicinal

Una guía práctica desde la jardinería para conocer usos del té de melisa y aprender a sacar el máximo provecho de estas plantas.

 Por Analía Martín

El té de melisa es una de esas infusiones que demuestran cómo las plantas pueden acompañar la vida cotidiana con beneficios concretos. En Mendoza, donde muchas familias cultivan aromáticas en macetas o canteros, esta hierba destaca por su aroma suave y su versatilidad medicinal. Su uso tradicional sigue vigente, especialmente cuando se busca calma y bienestar.

Usos principales del té de melisa

El té de melisa es conocido por sus efectos relajantes. Se lo valora como un apoyo natural contra el estrés, ya que ayuda a disminuir la tensión diaria y colabora en conciliar el sueño. La Agencia Europea de Medicamentos respalda su uso tradicional para aliviar molestias leves relacionadas con el nerviosismo y el descanso.

Además, esta planta aromática tiene propiedades digestivas. Su infusión colabora en aliviar hinchazón, gases y malestares estomacales, convirtiéndose en una opción frecuente después de comidas pesadas. Su suave acción favorece una digestión más armoniosa, algo especialmente útil en épocas festivas o ante comidas abundantes.

Otro punto valorado es su influencia positiva en el estado de ánimo. Algunos estudios sugieren que la melisa puede mejorar la concentración y la memoria, por lo que muchos la eligen para acompañar jornadas de estudio o trabajo. Su aroma y compuestos generan una sensación de claridad mental, sin los efectos fuertes de otras estimulantes.

La melisa también tiene beneficios sobre el sistema cardiovascular. Sus compuestos ejercen un efecto relajante que puede ayudar a reducir la frecuencia cardíaca en momentos de ansiedad. Se la considera una aliada para calmar el cuerpo, especialmente en situaciones de tensión emocional.

Finalmente, posee propiedades antibacterianas y antivirales que pueden contribuir a la salud bucal y al cuidado general del organismo. Su uso continuo puede reforzar hábitos saludables, sobre todo cuando se combina con una buena higiene y una alimentación equilibrada.

Jardinería y plantas: cómo cultivarla y prepararla

En muchos hogares de Mendoza se cultiva melisa en macetas o rincones con sombra parcial, ya que se adapta bien al clima local. Prefiere suelos sueltos y riegos moderados, evitando el exceso de agua. En cuanto al riego, dos veces a la semana en verano y una vez o cada diez días durante el invierno.

A la hora de preparar el té, basta con agregar una cucharada de hojas frescas o secas en agua caliente y dejar reposar entre cinco y diez minutos. El descanso permite que libere su aroma, logrando una infusión equilibrada y agradable. Puede tomarse sola o acompañada de otras hierbas.

Para lograr un té de la planta de Melisa, basta con agregar una cucharada de hojas frescas o secas en agua caliente

Para potenciar su efecto relajante, es común combinarla con manzanilla o valeriana. Estas mezclas fortalecen la sensación de calma, ideales para momentos de estrés o para establecer una rutina nocturna que prepare al cuerpo para el descanso. El té de melisa destaca por su capacidad para relajar, mejorar la digestión y aportar claridad mental. Es una infusión versátil y accesible, ideal para quienes buscan sumar hábitos naturales a su rutina y disfrutar del cultivo de plantas en casa.

