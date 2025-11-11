11 de noviembre de 2025
Jardinería y plantas medicinales: para qué sirve y cómo preparar té de orégano

Descubrí en esta guía de jardinería cómo usar el orégano, una de las plantas más nobles, para preparar un té natural lleno de propiedades curativas.

Jardinería y plantas medicinales: para qué sirve y cómo preparar té de orégano

Jardinería y plantas medicinales: para qué sirve y cómo preparar té de orégano

 Por Analía Martín

El mundo de las plantas ofrece una infinidad de alternativas naturales para cuidar la salud, y el orégano se destaca entre ellas. Esta hierba, común en las huertas mendocinas, no sólo aporta sabor a la cocina, sino que también tiene un poderoso potencial medicinal. El té de orégano es un aliado para aliviar dolencias y fortalecer el organismo.

Jardinería y plantas medicinales: el valor del orégano

En el ámbito de la jardinería, el orégano (Origanum vulgare) es una planta resistente, fácil de cultivar y perfecta para el clima seco de Mendoza. Se adapta bien al sol pleno y requiere poco riego, lo que la convierte en una opción ideal para jardines sustentables o huertas domésticas. Tener orégano fresco en casa permite disponer de un recurso natural todo el año.

Su uso va más allá de la gastronomía: el té de orégano concentra aceites esenciales y compuestos fenólicos con efectos antiinflamatorios, antibacterianos y antioxidantes. En la medicina tradicional, esta infusión se ha utilizado durante siglos para tratar distintos malestares, desde resfriados hasta problemas digestivos.

té de orégano (1)
El orégano es una de las plantas medicinales que más fácilmente se dan en Mendoza

El orégano es una de las plantas medicinales que más fácilmente se dan en Mendoza

Beneficios del té de orégano

El té elaborado con las hojas secas o frescas del orégano es una bebida aromática y medicinal. Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Alivio respiratorio: ayuda a calmar la tos, los resfriados y la inflamación de la garganta gracias a sus propiedades expectorantes.
  • Mejora digestiva: favorece la digestión, alivia cólicos y combate el estreñimiento.
  • Propiedades antiinflamatorias: reduce molestias musculares, reumáticas y dolores de cabeza.
  • Efecto antimicrobiano: combate bacterias como E. coli y Salmonella.
  • Refuerzo inmunológico: sus antioxidantes ayudan a proteger el cuerpo frente a infecciones y radicales libres.
  • Acción diurética: estimula la eliminación de líquidos y toxinas.

El consumo regular de esta infusión, dentro de una dieta equilibrada, puede mejorar el bienestar general y fortalecer las defensas naturales.

Cómo preparar té de orégano en casa

El proceso es sencillo y no requiere ingredientes especiales. Solo necesitás:

  • 1 cucharada de hojas secas o frescas de orégano
  • 1 taza de agua caliente
  • Miel o limón (opcional)
orégano seco y fresco
Té de orégano

Té de orégano

Colocá el orégano en el agua caliente, dejá reposar 10 minutos y colarlo. Se puede tomar una o dos veces al día, preferentemente después de las comidas. Además de sus efectos saludables, su aroma intenso y su sabor herbal hacen de este té una bebida reconfortante para las noches frescas mendocinas.

El té de orégano combina tradición, salud y el valor de las plantas locales. El orégano, con su resistencia y sus múltiples beneficios, recuerda que las plantas más simples pueden tener el poder de cuidar cuerpo y alma.

