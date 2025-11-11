Jardinería y plantas medicinales: para qué sirve y cómo preparar té de orégano

El mundo de las plantas ofrece una infinidad de alternativas naturales para cuidar la salud, y el orégano se destaca entre ellas. Esta hierba, común en las huertas mendocinas, no sólo aporta sabor a la cocina, sino que también tiene un poderoso potencial medicinal. El té de orégano es un aliado para aliviar dolencias y fortalecer el organismo.

En el ámbito de la jardinería , el orégano (Origanum vulgare) es una planta resistente, fácil de cultivar y perfecta para el clima seco de Mendoza. Se adapta bien al sol pleno y requiere poco riego, lo que la convierte en una opción ideal para jardines sustentables o huertas domésticas. Tener orégano fresco en casa permite disponer de un recurso natural todo el año.

Su uso va más allá de la gastronomía: el té de orégano concentra aceites esenciales y compuestos fenólicos con efectos antiinflamatorios, antibacterianos y antioxidantes. En la medicina tradicional, esta infusión se ha utilizado durante siglos para tratar distintos malestares, desde resfriados hasta problemas digestivos.

El té elaborado con las hojas secas o frescas del orégano es una bebida aromática y medicinal. Entre sus principales beneficios se destacan:

El orégano es una de las plantas medicinales que más fácilmente se dan en Mendoza

Alivio respiratorio: ayuda a calmar la tos, los resfriados y la inflamación de la garganta gracias a sus propiedades expectorantes.

ayuda a calmar la tos, los resfriados y la inflamación de la garganta gracias a sus propiedades expectorantes. Mejora digestiva: favorece la digestión, alivia cólicos y combate el estreñimiento.

favorece la digestión, alivia cólicos y combate el estreñimiento. Propiedades antiinflamatorias: reduce molestias musculares, reumáticas y dolores de cabeza.

reduce molestias musculares, reumáticas y dolores de cabeza. Efecto antimicrobiano: combate bacterias como E. coli y Salmonella.

combate bacterias como E. coli y Salmonella. Refuerzo inmunológico: sus antioxidantes ayudan a proteger el cuerpo frente a infecciones y radicales libres.

sus antioxidantes ayudan a proteger el cuerpo frente a infecciones y radicales libres. Acción diurética: estimula la eliminación de líquidos y toxinas.

El consumo regular de esta infusión, dentro de una dieta equilibrada, puede mejorar el bienestar general y fortalecer las defensas naturales.

Cómo preparar té de orégano en casa

El proceso es sencillo y no requiere ingredientes especiales. Solo necesitás:

1 cucharada de hojas secas o frescas de orégano

1 taza de agua caliente

Miel o limón (opcional)

orégano seco y fresco Té de orégano

Colocá el orégano en el agua caliente, dejá reposar 10 minutos y colarlo. Se puede tomar una o dos veces al día, preferentemente después de las comidas. Además de sus efectos saludables, su aroma intenso y su sabor herbal hacen de este té una bebida reconfortante para las noches frescas mendocinas.

El té de orégano combina tradición, salud y el valor de las plantas locales. El orégano, con su resistencia y sus múltiples beneficios, recuerda que las plantas más simples pueden tener el poder de cuidar cuerpo y alma.