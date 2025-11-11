Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y en base a las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) determinó la suspensión de las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad, indicaron desde el organismo conducido por Tadeo García Zalazar.

En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Suspensión de clases en Malargüe: qué dice el pronóstico del tiempo Los reportes de Defensa Civil y la dirección de Contingencias Climáticas señalan la presencia de viento del oeste y Zonda en la tarde/noche en la comuna sureña, con ráfagas que van desde los 22 a los 70 kilómetros por hora.

El fenómeno podría extenderse a otras regiones, como el Valle de Uspallata y la porción sur del Valle de Uco. Las condiciones se mantendrían hasta las 20.

