Festejos a lo grande

Tadicor celebra su 11° aniversario con un "Manso Cumple" y más de ocho millones en premios

El supermercado festeja su aniversario con concursos, sorteos, activaciones y ofertas que confirman por qué es el lugar donde los mendocinos siempre llevan más.

Tadicor cumple 11 años en Mendoza y celebra su aniversario con una campaña que combina música, sorteos, promociones y mucha cercanía con sus clientes. Desde su llegada hace más de una década, se consolidó como sinónimo de precio, variedad y cercanía, acompañando el crecimiento de miles de familias mendocinas y generando empleo local.

El objetivo de la marca es claro: que cada cliente sepa que en Tadicor ahorra de verdad, sin trucos, sin precios inflados y con una propuesta transparente y constante que cuida el bolsillo mendocino.

Bajo la consigna “Manso Cumple Tadicor”, la marca presenta acciones que durarán todo noviembre con más de $8.000.000 en premios, activaciones en sucursales y Altas Ofertas por Día, reafirmando su compromiso con el ahorro real de las familias mendocinas.

Sueño Fiestero: el concurso que pone ritmo al aniversario de Tadicor

Del 1 al 12 de noviembre, los mendocinos pueden participar del concurso “Sueño Fiestero”, una propuesta divertida que invita a los clientes a cantar las estrofas del tema oficial del aniversario, compartir su video en redes sociales etiquetando a @tadicormendoza y completar el formulario en cumple.tadicormendoza.com.

El 13 de noviembre, una escribana pública seleccionará cuatro finalistas, quienes competirán en la gran final el sábado 15 de noviembre a las 18 horas, en la sucursal Tadicor Las Heras. El público elegirá en vivo al ganador, que se llevará una gift card de $1.000.000.

Manso cumple Tadicor con sorteos para toda la provincia

Durante todo el mes, los clientes podrán disfrutar de descuentos, premios y mucho más. Es así que entre el 13 y el 25 de noviembre, Tadicor sigue de fiesta con la campaña "Manso Cumple", un festejo bien mendocino donde se mezcla la música, baile y la alegría de ganar. Tiene una vigencia de 13 días, desde el jueves 13 al martes 25 de noviembre, y está compuesta por tres ejes:

  • Altas ofertas diarias: son cuatro productos diferentes por día que tienen un precio muy competitivo, si no se aprovechan ese día, desaparecen.
  • Sorteo de grandes premios: con un ticket de compra de $80.000 o más se participa por dos carritos llenos por día de un valor de $150.000 cada uno, sumado a un gran premio final de un millón de pesos en gift card.
  • Baile y premios instantáneos: en los pasillos de las dos sucursales hay animadores proponiendo dinámicas de juego para ganar en el acto gift card de $20.000, productos y otros regalos.

Cada acción forma parte del compromiso de Tadicor de seguir ofreciendo precios bajos todos los días, sin trucos ni precios inflados. Con 11 años de historia, la marca renueva su propósito de pertenecer a la comunidad mendocina, seguir creciendo junto a sus clientes y mantener su liderazgo como unos de los supermercados más económico y confiable del mercado, convirtiendo cada compra en una verdadera experiencia de ahorro y cercanía.

Su filosofía es simple y poderosa: ofrecer siempre la compra más completa, conveniente y accesible. "En Tadicor. Siempre llevás más". Recordá que podés ver todas las ofertas a través del canal de Whatsapp de Tadicor Mendoza.

