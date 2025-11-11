11 de noviembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 11 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 11 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – En calle Carmen Argumedo, entre Benjamín Argumedo y callejón Los Italianos; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En calle Proyectada J267 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la intersección de Acceso Sur con calle Zapiola y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

  • – Entre calles Ledesma, Godoy Cruz, Sarmiento y Pablo Pescara. De 9.15 a 12.15 h.

  • – En el Carril Barriales, hacia el este de Lamadrid Sur; San Roque. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – Entre calles “B” y El Ingenio; Cordón del Plata. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • – En calle Coronel Videla, entre José Oldrá y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad Centro, Ceferino Namuncurá, José Hernández y Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Puerta, hacia el este de Soriano. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calles Castro y El Escorial; Las Malvinas. De 15.15 a 19.15 h.

  • – Entre calles Uriburu, Lavalle, Juan José Paso y San Martín; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles San Martín, La Fábrica, Los Sifones, Ruta Provincial N°200 y zonas aledañas; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la Ruta Provincial N°201, hacia el sur de Ruta N°202, y adyacencias; Soitué. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
Sin luz - 190102
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

