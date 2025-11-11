Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 11 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 11 de noviembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En el Carril Barriales, hacia el este de Lamadrid Sur; San Roque. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de Acceso Sur con calle Zapiola y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.30 h.

– En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En calle Proyectada J267 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Provincial N°201, hacia el sur de Ruta N°202, y adyacencias; Soitué. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles San Martín, La Fábrica, Los Sifones, Ruta Provincial N°200 y zonas aledañas; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

– En la Ruta Provincial N°175, entre calles Castro y El Escorial; Las Malvinas. De 15.15 a 19.15 h.

– En calle Puerta, hacia el este de Soriano. De 9.30 a 13.20 h.

– En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad Centro, Ceferino Namuncurá, José Hernández y Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

Sin luz - 190102 Por los cortes de luz, Edemsa brindó recomendaciones.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.