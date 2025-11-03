Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 3 de noviembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En Ruta Nacional N°144, hacia el sur de calle Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 8.30 a 11.30 h.

– En calle Larga Vieja, entre calles N°3 y N°2 y zonas aledañas; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

– En Ruta Nacional N°143, entre El Negro Quemado y Doña Damasia, afecta Barrio El Nevado; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre Calles Ghilardi, Leopoldo Suarez, Independencia y Galmarini. Afecta Barrio Luis Firpo y zonas aledañas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Lunes 03 de Noviembre

– En calle Severo del Castillo entre Callejón Salcedo e Infanta Isabel. En calle San Juan entre Milagros y Severo del Castillo. En calle Durand hacia el Oeste de Severo del Castillo. Entre calles Antonio Isgro, San Martín, 25 de Mayo y Severo del Castillo y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid y Zapiola; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.