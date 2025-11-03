3 de noviembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 3 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este lunes 3 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Las Heras

  • – En Ruta Nacional N°7; Puente del Inca. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid y Zapiola; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Severo del Castillo entre Callejón Salcedo e Infanta Isabel. En calle San Juan entre Milagros y Severo del Castillo. En calle Durand hacia el Oeste de Severo del Castillo. Entre calles Antonio Isgro, San Martín, 25 de Mayo y Severo del Castillo y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.30 a 13.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En la intersección de calles ProyectadaJ247 y Mosconi y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En calle Pablo Pescara entre José Correa y Falucho. Entre calles Brown, Pablo Pescara, Falucho y Padre Vázquez. Entre calles Brown, Patricias Mendocinas Alem y Falucho. De 8.45 a 12.45 h.
Tupungato

  • – En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y bodega Andeluna. Afecta Trivento Bodegas y Viñedos S.A; Cordón El Plata. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – Entre Calles Ghilardi, Leopoldo Suarez, Independencia y Galmarini. Afecta Barrio Luis Firpo y zonas aledañas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre Ruta Nacional N°144, Ruta Nacional N°143, Cubillos y Ballofet; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En Ruta Nacional N°143, entre El Negro Quemado y Doña Damasia, afecta Barrio El Nevado; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Larga Vieja, entre calles N°3 y N°2 y zonas aledañas; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En Ruta Nacional N°144, hacia el sur de calle Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 8.30 a 11.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

