30 de octubre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este jueves 30 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – En la intersección de calle Cochabamba con Carril Urquiza y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

  • – En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejones N°5 y Arenas; El Algarrobal. De 9.00 a 15.00 h.

  • – En la intersección de calle Lavalle con callejón Arenas y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Manuel A. Sáez, Olascoaga, Pedro Ortiz y Almafuerte. En la intersección de 25 de Mayo y Pedro Ortiz y zonas aledañas. De 8.30 a 10.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Gobernador Ortiz, hacia el norte de Pueyrredón. En el barrio Cerro Alto; Chacras de Coria. De 15.00 a 17.00 h.

  • – Entre calles Carrodilla, Bolivia, Rodríguez, Acceso Sur y áreas adyacentes; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Bolivia, Manuel A. Sáez, Juan José Paso y Bahía Blanca. En loteo Idandi y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • – Entre calles Gardella, La Costa, Isla Grande y Ruta Provincial N°60. En calle La Costa, hacia el norte de Ruta Provincial N°60. En calle Prado, hacia el sur de Isla Grande, y adyacencias; Isla Grande. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – Entre calles El Álamo e Iriarte; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el noroeste de calle La Gloria. En La Carrera; San José. De 9.25 a 13.25 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y calle La Quebrada; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – En calle Avecilla, entre La Bodega y callejón Agrario; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°173 y Puente Río Atuel. En el Hotel Valle Grande y zonas aledañas; Valle Grande. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Gaviola, Chalet Sin Techo, Santa Teresa y , Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles 12 de Octubre, Edison, Comodoro Py y Moreno. De 8.15 a 12.15 h.

  • – Entre calles Antártida Argentina, Paul Harris, Irene Curié y Avellaneda. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 6 de octubre.
Edemsa brindó recomendaciones por cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

