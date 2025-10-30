Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 30 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este jueves 30 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles 12 de Octubre, Edison, Comodoro Py y Moreno. De 8.15 a 12.15 h.

– Entre calles Gaviola, Chalet Sin Techo, Santa Teresa y , Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°173 y Puente Río Atuel. En el Hotel Valle Grande y zonas aledañas; Valle Grande. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Avecilla, entre La Bodega y callejón Agrario; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Jueves 30 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/nwsd29rFVj

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noroeste de calle La Gloria. En La Carrera; San José. De 9.25 a 13.25 h.

– Entre calles El Álamo e Iriarte; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Bolivia, Manuel A. Sáez, Juan José Paso y Bahía Blanca. En loteo Idandi y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Gobernador Ortiz, hacia el norte de Pueyrredón. En el barrio Cerro Alto; Chacras de Coria. De 15.00 a 17.00 h.

– Entre calles Manuel A. Sáez, Olascoaga, Pedro Ortiz y Almafuerte. En la intersección de 25 de Mayo y Pedro Ortiz y zonas aledañas. De 8.30 a 10.30 h.

– En la intersección de calle Lavalle con callejón Arenas y adyacencias; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejones N°5 y Arenas; El Algarrobal. De 9.00 a 15.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.