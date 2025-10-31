31 de octubre de 2025
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de octubre.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 31 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Luján de Cuyo

  • – En calle Del Dique. En el barrio El Coral II; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre callejón de Finca Cabrini, Circunvalación, calle Varaschín y Ruta Provincial N°15. Entre calles Varaschín, 20 de Junio, Soberanía, Ruta Provincial N°15 y adyacencias; Perdriel. De 8.30 a 10.30 h.

Lavalle

  • – En calle San Juan, entre General Acha y Proyectada V96. En calle General Acha, entre San Martín y San Juan, y zonas aledañas; Colonia Italia. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Morales. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Embed

San Carlos

  • – En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Jorge Pérez, entre La Dorada y Ruta Nacional N°143. En el barrio Las Rosas; Salto de las Rosas. De 9.30 a 11.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
corte-luz.png
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

