La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.

Escuela, estudiantes, abanderados - 335587 La Dirección General de Escuelas oficializó un nuevo reglamento para la elección de abanderados y escoltas. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza Los nuevos criterios de la DGE para elegir a Abanderados y Ecoltas Esta actualización busca modernizar el proceso de elección, tradicionalmente basado solo en calificaciones, para alinearlo con los principios de inclusión y equidad establecidos por las leyes nacionales (Ley de Educación Nacional N° 26.206 y normas de discapacidad).

Puntos centrales de la resolución: Nuevo reglamento aprobado: se aprueba el nuevo "Reglamento para la Elección de Abanderados/as y Escoltas de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Provincia de Mendoza, Ciclo Lectivo 2026", detallado en un Anexo único.

Aspirantes: serán considerados aspirantes todos los estudiantes que cursen 6° grado en escuelas de organización completa, o los de los últimos años en escuelas de organización incompleta.

Trayectoria escolar: aunque históricamente se consideraban las calificaciones de 1° a 6° grado y el "Respeto a las Normas de Convivencia" solo de sexto, la nueva norma exige considerar y tabular la trayectoria completa del estudiante, según el régimen de calificación vigente. censo, matemática, estudiante, escuela La Dirección General de Escuelas no sólo priorizará las calificaciones en la elección de Abanderados y Escoltas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Inclusión educativa: la DGE subraya la necesidad de que el proceso garantice la participación plena, efectiva y equitativa de todos/as los/as estudiantes del sistema educativo, en concordancia con los marcos normativos de inclusión.

Implementación técnica: se instruye a la Coordinación de Tecnología Educativa para que realice los ajustes necesarios en el Sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM) para facilitar la correcta aplicación de este reglamento.

Derogación de normas anteriores: cualquier normativa previa que se oponga a esta nueva disposición queda automáticamente derogada. A modo de conclusión, desde el 2026, la elección de los estudiantes que portarán o escoltarán las Banderas se regirá por un nuevo reglamento que, además de las calificaciones, pone un fuerte énfasis en la inclusión, la equidad y la trayectoria completa de los alumnos de sexto grado.

Reglamento Abanderados y Escoltas