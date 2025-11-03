3 de noviembre de 2025
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

En el nuevo reglamento, la Dirección General de Escuelas incorpora los principios de inclusión educativa y equidad, con impacto en el sistema GEM.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó un nuevo Reglamento para la elección de Abanderados/as y Escoltas de las Banderas Nacional y de Mendoza, que se aplicará en las escuelas primarias (estatales y privadas) a partir del Ciclo Lectivo 2026.

Los nuevos criterios de la DGE para elegir a Abanderados y Ecoltas

Esta actualización busca modernizar el proceso de elección, tradicionalmente basado solo en calificaciones, para alinearlo con los principios de inclusión y equidad establecidos por las leyes nacionales (Ley de Educación Nacional N° 26.206 y normas de discapacidad).

Puntos centrales de la resolución:

  • Nuevo reglamento aprobado: se aprueba el nuevo "Reglamento para la Elección de Abanderados/as y Escoltas de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Provincia de Mendoza, Ciclo Lectivo 2026", detallado en un Anexo único.

  • Aspirantes: serán considerados aspirantes todos los estudiantes que cursen 6° grado en escuelas de organización completa, o los de los últimos años en escuelas de organización incompleta.

  • Trayectoria escolar: aunque históricamente se consideraban las calificaciones de 1° a 6° grado y el "Respeto a las Normas de Convivencia" solo de sexto, la nueva norma exige considerar y tabular la trayectoria completa del estudiante, según el régimen de calificación vigente.

  • Inclusión educativa: la DGE subraya la necesidad de que el proceso garantice la participación plena, efectiva y equitativa de todos/as los/as estudiantes del sistema educativo, en concordancia con los marcos normativos de inclusión.

  • Implementación técnica: se instruye a la Coordinación de Tecnología Educativa para que realice los ajustes necesarios en el Sistema de Gestión Educativa Mendoza (GEM) para facilitar la correcta aplicación de este reglamento.

  • Derogación de normas anteriores: cualquier normativa previa que se oponga a esta nueva disposición queda automáticamente derogada.

A modo de conclusión, desde el 2026, la elección de los estudiantes que portarán o escoltarán las Banderas se regirá por un nuevo reglamento que, además de las calificaciones, pone un fuerte énfasis en la inclusión, la equidad y la trayectoria completa de los alumnos de sexto grado.

Reglamento Abanderados y Escoltas

