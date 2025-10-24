24 de octubre de 2025
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 24 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 24 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles Godoy Cruz, Tirasso, Pedro del Castillo e Higueritas. Entre calles Chile, Polizzi, Montes de Oca y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

  • – Hacia el sur de la intersección de calles El Carmen y Colón; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Salentein y Finca Sophenia; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En EL Carril Nacional, entre calles Pellegrini y Chacón. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Quiroga Este, entre Constitución y Ruta Nacional N°40. En los barrios Ciudad, Ceferino Namuncurá, Eugenio Bustos y José Hernández. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Sardini, El Zanjón, Yensen y Costa de las Vías; El Usillal. De 8.15 a 12.15 h.

  • – Entre calles Pringles, Bartolomé Mitre, Chaco e Independencia. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles El Clavel, Apiolazza, Forte y Ruta Nacional N°146; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°222; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operarios edemsa corte luz energía eléctrica.png
Desde Edemsa brindaron recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
