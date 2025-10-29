Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 29 de octubre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 29 de octubre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles La Arboleda, Sargento Cabral, Belgrano y Río Las Tunas. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Ahumada, entre 6 de Septiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca, Muñoz y Aveiro. De 9.45 a 13.45 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Miércoles 29 de Octubre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/pHlcA4fMkF

– En calle Castro Barros, entre Perito Moreno y Espejo Este. En callejón Morelato; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Don Bosco, hacia el sur de loteo Sorbello; Rodeo del Medio. De 15.00 a 17.00 h.

– En calle Canal Pescara, entre San Francisco del Monte y Dorrego, y áreas adyacentes; Coquimbito. De 8.00 a 12.00 h.

– En la intersección de Carril Rodríguez Peña con Jerónimo Ruiz y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

– En calle Brandsen, entre Nápoles y Ruta Provincial N°15. En el narrio Paula Albarracín de Sarmiento, en loteo Ribera y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Adolfo Calle, Rufino Ortega, Pedro Vargas y Tupungato; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el oeste de Carril Rodríguez Peña; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.