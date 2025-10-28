28 de octubre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de octubre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de octubre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de octubre.

Foto: Yemel Fil
Durante la mañana y tarde de este viernes 24 de octubre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Gran Capitán, Rosales, Ingenieros, Atahualpa Yupanqui y Santiago Felipe Llaver; en el barrio Olivares. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

  • – En calle Nuestra Señora del Carmen, en el Country Mendoza Rugby Club; El Sauce. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

  • – En calle La Ripiera y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 11.00 h.

Maipú

  • – En calle 2 de Abril; barrio Bacarelli. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Tropero Sosa, Mendoza, Proyectadas I227, I123 e I124; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En carril Rodríguez Peña, entre Canal Pescara y Urquiza. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Juan B. Justo, Roberto Payro, Los Periodistas, Elías Villanueva y zonas aledañas; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la intersección de calles Espejo Este con Espejo Norte y adyacencias; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

Lavalle

  • – En la intersección de callejón Hernández y Guido Lavalle; El Vergel. De 15.00 a 17.00 h.

Tupungato

  • – En calle Ahumada, entre 6 de Septiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca, Muñoz y Aveiro. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calles La Arboleda, Sargento Cabral, Belgrano y Río Las Tunas. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre Alpasión Food Truck y Hotel La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – Entre calles San Cayetano, La Primavera, Chalet Sin Techo y La Correina; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Irene Curié, El Pino, Cantoni y El Libertador. De 15.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Bernardo O’ Higgins y Paula Albarracín de Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°154, hacia el norte de El Palomar; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Granaderos, Iselín, San Luis y Bernardino Izuel. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Rawson, entre La Canoa y La Tombina; Las Paredes. De 8.30 a 11.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Desde Edemsa recomendaron consejos frente a los cortes de luz.

Desde Edemsa recomendaron consejos frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

